Белгия грабна първата световна титла в смесената щафета 4х400 метра в зала

В състезание, изпълнено с толкова драма, колкото и еквивалентът му на открито, смесената щафета на 4х400 метра на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун 26 беше спечелена от отбора, който най-добре успя да избегне неприятностите. Белгия триумфира с титлата с време 3:15.60 – най-бързото постижение на къса писта в най-новата дисциплина от програмата на шампионатите в зала.

Джонатан Сакор осигури ранна преднина за Белгия, която се оказа от решаващо значение. Отборите непосредствено зад него се сблъскаха при първата смяна, което доведе до падане на бегачите на САЩ и Нидерландия и на практика ги извади от борбата за медалите.

С всяка следваща обиколка Белгия продължи да увеличава преднината си, докато Испания, Ямайка и Полша водеха ожесточено преследване. Хелена Понет изведе белгийския отбор до победата с финален резултат 3:15.60, пресичайки финалната линия с повече от секунда пред Испания (3:16.96) и Ямайка.

Впоследствие ямайският отбор беше дисквалифициран заради размяна на позиции преди предаване на щафетата. Това означаваше, че страната домакин Полша се изкачи до бронзовия медал с време 3:17.44.

Снимки: Gettyimages

Станков остана седми в първа серия на 60 м с препятствия на Световното в Торун

Триумф за САЩ в спринта на 60 метра на Световното в Полша

Анди Диаз Ернандес защити световната си титла в тройния скок

Станислав Станков в серия с европейския шампион на 110 м/пр

Чейс Джаксън спечели първата си световна титла в зала

Ангелина Топич пред Sportal.bg: Това беше единственият медал, който ми липсваше

ЦСКА 1948 2:1 Локомотив (София), Аралица върна един гол

Арда разби Септември при завръщането му в "Драгалевци"

Труден тест за Левски

Брайтън 1:1 Ливърпул, Керкез изравни

ФИФА отново удари по Берое

Втора лига на живо: играят се шест мача

