Люта битка в полите на Витоша между ЦСКА 1948 и ЦСКА

Тимовете на ЦСКА 1948 и ЦСКА се изправят един срещу друг в третия си мач от шампионската група на efbet Лига. Срещата на стадион “Витоша” в Бистрица е с начален час 20:00 и ще бъде ръководена от Димитър Димитров.

Сезонът в родния елит влиза в кулминационната си фаза и макар шампионът вече да е ясен в лицето на Левски, интригата за разпределението на евроместата остава повече от вълнуваща. Към момента домакините заемат втора позиция в класирането с актив от 62 точки, докато гостите са с три по-малко на четвърто място и при успех днес ще се изравнят със съперника си в битката за сребърните медали. Трети към момента е Лудогорец с 60.

Освен важността от за крайното класиране, мачовете между двата тима винаги носят сериозен заряд и напрежението често е повишено.

За ЦСКА аут за мача са Бруно Жордао и Анжело Мартино, след като в предишния мач - срещу Лудогорец, получиха своите девети жълти картона, което автоматично ги вади от сметките за две срещи. За ЦСКА 1948 аут е Адама Траоре, който получи червен картон в мача с Левски.

Двата тима вече играха на три пъти в рамките на сезона - два мача за шампионат и един за Купата на България. За първенство отборите си размениха по една победа като гост - 1:0 в полза на ЦСКА 1948 в шестия кръг и след това 2:0 в полза на ЦСКА в 21-вия. За другия турнир ЦСКА победи с 2:0 на четвъртфиналите.