Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Повече от 8,30 м ще са необходими за медал от световното първенство

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Повече от 8,30 м ще са необходими за медал от световното първенство

  • 19 март 2026 | 17:35
  • 199
  • 0

Звездата на българската лека атлетика в момента Божидар Саръбоюков заминава с настроение за световното първенство на закрито в Торун, Полша. Надпреварата е от утре до неделя, а той и треньорът ме Димитър Карамфилов не искат да се ангажират с прогнози въпреки големите очаквания след последните резултати на атлета.

„ Няма да лъжа, но на всеки голям спортист със сигурност му тежат подобни очаквания. Иначе тръгвам с добро настроение. Чувствам се добре тялом и духом. Надявам се да продължи така и до моят старт в неделя и всичко да бъде наред на световното първенство”, коментира Саръбоюков. Според него за медал ще е необходим резултат повече от 8,30 метра, а конкуренцията в момента е жестока и затова очаква много силен шампионат в сектора за скок дължина.

„Надявам се въпрос на време е да подобря рекорда на България в скока на височина. Но това е нещо странично. Нито се занимавам със скок височина, нито го тренирам. Разбира се, може да ме видите и друг път в сектора, но ако направя по-добър резултат от сегашния ми личен ще е изненада дори за мен“, завърши Божидар интервюто си за Sportal.bg.

Следвай ни:

Димитър Карамфилов: Надеждата е поне един медал от Световното

Димитър Карамфилов: Надеждата е поне един медал от Световното

Георги Павлов с важна новина: За първи път нашите атлети имат заплати и осигуровки

Запознайте се със симпатичния талисман на Световното първенство по лека атлетика

Спортно бижу за 10 000 души приема Световното по лека атлетика

Нова дисциплина в Маратона на София

Българските състезатели спечелиха редица отличия на Балканиадата за ветерани в Словения

