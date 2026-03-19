Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Повече от 8,30 м ще са необходими за медал от световното първенство

Звездата на българската лека атлетика в момента Божидар Саръбоюков заминава с настроение за световното първенство на закрито в Торун, Полша. Надпреварата е от утре до неделя, а той и треньорът ме Димитър Карамфилов не искат да се ангажират с прогнози въпреки големите очаквания след последните резултати на атлета.

„ Няма да лъжа, но на всеки голям спортист със сигурност му тежат подобни очаквания. Иначе тръгвам с добро настроение. Чувствам се добре тялом и духом. Надявам се да продължи така и до моят старт в неделя и всичко да бъде наред на световното първенство”, коментира Саръбоюков. Според него за медал ще е необходим резултат повече от 8,30 метра, а конкуренцията в момента е жестока и затова очаква много силен шампионат в сектора за скок дължина.

„Надявам се въпрос на време е да подобря рекорда на България в скока на височина. Но това е нещо странично. Нито се занимавам със скок височина, нито го тренирам. Разбира се, може да ме видите и друг път в сектора, но ако направя по-добър резултат от сегашния ми личен ще е изненада дори за мен“, завърши Божидар интервюто си за Sportal.bg.