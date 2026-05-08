Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Наставникът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите преди утрешното домакинство на Лудогорец и последващо награждаване на “сините” със златните медали на шампионата. Испанецът е убеден, че отборът ще подходи много сериозно към срещата макар да няма напрежение от преследване на резултат. Специалистът заяви, че във всеки мач целта е победа независимо срещу кого се изправя отборът.

"Отборът реагира по невероятен начин. Имахме три дни почивка и три дни тренировки. От първия ден на заниманията показаха отговорно отношение. Това обаче не трябва да изненадва, защото те са страхотен колектив. Стипе няма да е на линия, останалите са в добра кондиция. Без да има значение за класирането носи спокойствие в играта, но мога да ви уверя, че се готвим много сериозно за този мач, въпреки че ще получим купата след края на срещата", каза Веласкес.

"Истина е, че сме шампиони, но отвъд това влизаме в мача отговорно, но със заслужената привилегия да се забавляваме, но това не значи, че ще сме отпуснати. Ще се опитаме да победим и да играем добре. Идват Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селцето на баща ми, желанието ми ще е еднакво да победим. Ще искаме да зарадваме и феновете, защото утре ще ни връчат титлата. Без значение от резултата празникът няма да бъде развален. За този миг чака клубът 17 години и всички го заслужават. Ще дадем най-доброто от себе си, за да победим".

"Основното при мен е точката на равновесие. Аз съм същия човек и трябва да продължиш с нормалното си поведение. Единственото, което мога да кажа е, че благодаря на всички за топлото отношение. Ще се опитаме да завършим шампионата по най-добрия начин, но каквото и да стане няма да се промени мнението ми, че изпращаме брилянтен сезон. След това ще се готвим за новия и се надявам да продължим да надграждаме всички заедно".