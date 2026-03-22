Себастиан Коу обсъди важни подробности с президента на WADA на Световното в Полша

Президентът на Световната атлетика Себастиан Коу и президентът на Световната антидопингова агенция (WADA) Витолд Банка се срещнаха на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, Полша, за да обсъдят значението на единството и по-нататъшното сътрудничество в рамките на глобалната антидопингова система, работата на Звеното за почтеност в атлетиката (AIU) и необходимостта да се премине отвъд спазването на правилата и да се инвестират повече средства в нови изследвания и по-нататъшни разследвания.

Антидопингът беше ключова част от мащабните реформи, въведени от Коу при встъпването му в председателство на Световната атлетика през 2015 г., и остава приоритет за организацията и днес.

AIU е създадена през 2017 г., за да контролира всички въпроси, свързани с антидопинга и почтеността. Тя функционира като напълно независима организация от федерацията, за да гарантира, че правилата и разпоредбите се прилагат обективно в полза на спорта като цяло в области като антидопинг, манипулиране на възрастта и уреждане на мачове.

От създаването си AIU работи в тясно сътрудничество с WADA и те продължават да си сътрудничат по редица случаи. Само тази седмица беше постигнат нов важен етап в почтеността на спорта с обявяването на края на почти десетилетно разследване на случаите LIMS/McLaren в леката атлетика.

Това слага край на процес, започнал през 2017 г. и довел до успешното разследване на общо 66 случая – произтичащи от сложния държавно спонсориран допинг скандал в Русия. В резултат на изчерпателни разследвания, започнали с работата на WADA, и последващи съдебни преследвания от AIU, няколко световни и олимпийски шампиони бяха лишени от титлите си.

Размишлявайки върху важността на този важен етап, Коу каза: “Глобалната антидопингова система зависи от ефективното сътрудничество между всички заинтересовани страни. Защитата на чистите спортисти не е нещо, което можем да постигнем изолирано. Наложително е да работим заедно.

“Световната атлетика и AIU биха искали да признаят и благодарят на WADA за тяхната високоефективна криминалистическа работа както в контекста на разследването на McLaren, така и на операция LIMS, които в крайна сметка положиха основата за повдигането на тези случаи в нашия спорт.

“Резултатите в нашия спорт показват какво може да се постигне чрез истинско сътрудничество в антидопинговото движение, така че е важно всички фракции да са обединени в глобалното антидопингово движение за доброто на спорта по целия свят.“

Банка каза: “Беше удоволствие да прекарам време с президента Себастиан Коу по време на такова знаково събитие като Световното първенство по лека атлетика на закрито през 2026 г. Разбира се, като поляк и бивш спринтьор, за мен е особено вълнуващо да бъда тук, за да наблюдавам как се развива вълнуващото действие. Посещението на големи спортни събития като това е напомняне защо се посвещаваме на насърчаването на чистия спорт и на защитата на спортистите, които работят толкова усилено, за да се класират и да се състезават на това ниво.

“Световната атлетика и AIU са силни партньори на WADA. Антидопинговата работа, извършвана от AIU, е похвална – тя се занимава с голям брой случаи и със сигурност е една от най-добрите антидопингови организации по отношение на качеството на работа.“ С поглед напред, WADA ще продължи да разчита на техния опит и експертиза, за да играе водеща роля в прилагането на актуализирания Световен антидопингов кодекс и международните стандарти. Президентът Коу е твърд защитник на защитата на чистия спорт през цялото си президентство и ние очакваме с нетърпение да продължим сътрудничеството си със Световната атлетика и AIU през идните години.“

Президентите Коу и Банка също така признаха и обсъдиха необходимостта от преминаване отвъд спазването на Световния антидопингов кодекс към повече разследвания, основани на разузнавателна информация, както и от по-нататъшни инвестиции в научни изследвания в областта на борбата с допинга.

Коу каза: “Както казах на Олимпийската среща на върха през декември, макар че глобалната антидопингова система направи големи скокове през последните десетилетия, колективно можем да направим повече, за да гарантираме, че залавяме умишлени измами. Имаме страхотни програми, но трябва да продължим да изграждаме и разширяваме усилията си в разследвания, научни изследвания и образование.

“Всички ние трябва да се постараем по-добре да подкрепяме нашите чисти спортисти, като хващаме мръсните, особено тези на върха на спорта. Затова нека решим да укрепим нашата колективна антидопингова система, докато се стремим към по-чист, по-справедлив и по-надежден спорт.

“Това означава колективен стремеж към високи постижения. По същия начин Световната атлетика създаде модерно антидопингово звено през 2015 г. и когато бях в Съвета на ASOIF, стартирахме Прегледа на управлението на МФ, който ще публикува шестия си преглед това лято. Това, което видяхме с тази инициатива, беше колективно повишаване както на амбицията, така и на спазването на правилата до най-добрите практики. Това значително придвижи всички международни федерации, включително Световната атлетика, към високи постижения.

“Що се отнася до антидопинга – федерация или NADO – ние се нуждаем от същия колективен стремеж към високи постижения. WADA би била в идеална позиция да определи тези стандарти.“