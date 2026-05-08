БФЛА приветства встъпването в длъжност на новия спортен министър

Президентът на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов приветства встъпването в длъжност на Енчо Керязов като министър на младежта и спорта.

52-годишният Керязов заменя на поста служебния спортен министър Димитър Илиев, след като парламентът по-рано днес избра новото правителство с премиер Румен Радев.

"Българската федерация по лека атлетика приветства встъпването в длъжност на г-н Енчо Керязов като министър на младежта и спорта. Приемаме този избор с надежда, че в негово лице ще имаме партньор, на когото може да се разчита. За нас той е познат не само със спортните си и мениджърски постижения, но и като приятел на българската атлетика. През годините г-н Керязов е подпомагал редица инициативи на федерацията в Ямбол, а и активно се е включвал в много от тях.

Пожелаваме му успех в новото поприще по пътя на подобряването на условията за развитието на българския спорт. Вярваме, че ще има приемственост и постигнатото до сега в инфраструктурата за лека атлетика ще продължи да се надгражда", заяви Павлов.