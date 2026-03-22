Де Соуса триумфира в скока на дължина на Световното в Полша

Агате Де Соуса спечели вълнуващ финал в скока на дължина, за да си осигури първи златен медал от световно първенство в последната сутрешна сесия на Световния шампионат по лека атлетика в зала в Торун, Полша.

С постижение от 6.92 метра в петия си опит европейската бронзова медалистка грабна титлата пред италианката Лариса Япикино и колумбийката Наталия Линарес.

Япикино запази най-доброто си за накрая, като скочи 6.87 метра в последния кръг, за да си гарантира среброто и първи медал от глобален форум. Линарес добави световен бронз в зала с резултат от 6.80 метра към отличието със същия цвят, което спечели в Токио миналата година.

Българският атлетически треньор в САЩ Илиян Чамов ексклузивно пред Sportal.bg от Полша

Възпитаничката на българския треньор в университета в Арканзас Илиян Чамов Ния Робинсън (Ямайка) се нареди пета с 6.75 м.

Снимки: Gettyimages