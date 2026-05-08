Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Георги Павлов проведе ключова среща с кмета на Русе за бъдещето на леката атлетика

Георги Павлов проведе ключова среща с кмета на Русе за бъдещето на леката атлетика

  • 8 май 2026 | 16:48
  • 77
  • 0
Георги Павлов проведе ключова среща с кмета на Русе за бъдещето на леката атлетика

Президентът на Българска федерация лека атлетика Георги Павлов проведе работна среща с кмета на Русе Пенчо Милков, на която основен акцент беше възможността за изграждане на модерна лекоатлетическа зала от европейски мащаб в крайдунавския град.

По време на разговорите в Община Русе двете страни обсъдиха потенциала на подобен проект и значението му както за развитието на спорта в региона, така и за утвърждаването на града като водещ център на леката атлетика на Балканите.

В срещата участие взеха още заместник-кметът Борислав Рачев, председателят на СКЛА Дунав Евгени Игнатов, членът на Управителния съвет на клуба Николай Денев, както и легендарната българска спринтьорка Анелия Нунева-Вечерникова. Една от най-успешните български лекоатлетки остава в историята с двата си олимпийски финала на 100 метра - шесто място в Барселона 1992 и осмо място в Сеул 1988, както и с редица престижни класирания на световни първенства.

В рамките на срещата Георги Павлов представи идеен проект за бъдещата зала, който предизвика сериозен интерес и положителни отзиви.

Общата позиция на участниците бе, че Русе заслужава спортна инфраструктура на високо европейско ниво, предвид богатите традиции на града в леката атлетика и спорта като цяло. Георги Павлов и Пенчо Милков се обединиха около мнението, че с добра координация и последователна работа проектът има реален потенциал да бъде реализиран.

Президентът на БФЛА благодари на кмета Пенчо Милков за дългогодишната подкрепа към местните клубове и към „Царицата на спортовете“ като цяло.

Срещата е част от стратегията на Българска федерация лека атлетика за по-активно партньорство с местната власт в страната. През последните месеци Георги Павлов проведе подобни разговори и с кметовете на София, Пловдив и Перник. Общата цел остава ясна - създаване на по-добри условия за развитие на българската лека атлетика и бъдещите поколения атлети.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Над 650 участници са се записали за маратона "Трън ултра рън"

Над 650 участници са се записали за маратона "Трън ултра рън"

  • 8 май 2026 | 13:25
  • 524
  • 0
БФЛА приветства встъпването в длъжност на новия спортен министър

БФЛА приветства встъпването в длъжност на новия спортен министър

  • 8 май 2026 | 12:28
  • 573
  • 1
Световният атлетически ден бе отбелязан с детска атлетика в Русе

Световният атлетически ден бе отбелязан с детска атлетика в Русе

  • 7 май 2026 | 16:02
  • 1393
  • 1
Ново състезание по бягане в центъра на София

Ново състезание по бягане в центъра на София

  • 7 май 2026 | 13:33
  • 480
  • 0
Турнир “Младост“ в Русе събира над 400 млади атлети от шест страни

Турнир “Младост“ в Русе събира над 400 млади атлети от шест страни

  • 7 май 2026 | 13:26
  • 604
  • 0
Селемон Барега оглавява звездната листа на AJ Bell Great Manchester Run 2026

Селемон Барега оглавява звездната листа на AJ Bell Great Manchester Run 2026

  • 7 май 2026 | 11:03
  • 1037
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

  • 8 май 2026 | 15:16
  • 9135
  • 27
Официално: Берое остана без лиценз

Официално: Берое остана без лиценз

  • 8 май 2026 | 13:49
  • 20647
  • 74
Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

  • 8 май 2026 | 16:35
  • 3507
  • 9
11-те на Локомотив (Пд) и Арда

11-те на Локомотив (Пд) и Арда

  • 8 май 2026 | 16:26
  • 2249
  • 1
Локо (София) има нов старши треньор

Локо (София) има нов старши треньор

  • 8 май 2026 | 14:17
  • 18996
  • 15
Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

  • 8 май 2026 | 11:00
  • 13434
  • 22