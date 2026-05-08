Третото издание на "Zlatograd Bike n`Run" включва трасета на българска и гръцка територия

Състезателни трасета, преминаващи през българска и гръцка територия са включени в третото издание на "Zlatograd Bike n`Run", съобщи за БТА Николай Джангалов, представител на организаторите.

Български, гръцки, турски, английски и руски състезатели по планинско бягане, колоездене и дуатлон са потвърдили участие в спортното събитие, което предстои от 29 до 31 май по маршрути, стартиращи и финиширащи в Златоград.

Над 650 участници са се записали за маратона "Трън ултра рън"

Трансграничните трасета са две – колоездачно и за бягане. Маршрутът на най-дългата дисциплина при колоездачите – 54-километровата, пресича българо-гръцката граница, продължава около 27 км на гръцка територия, преминава отново в пределите на община Златоград при с. Кушла и финишира на площада на родопския град. Планинските бегачи на 35 км също ще се състезават и отвъд границата с 17-километров участък в южната ни съседка.

Участниците в тазгодишното издание на "Zlatograd Bike n`Run" ще преминат по изцяло нови бегачески трасета, уточняват организаторите. Дистанцията 50 км е наречена „Обиколката на Община Златоград“, след като минава през селата Долен, Старцево, Ерма река и финишира в Златоград. Състезанието отново предвижда възможност за участие с електрически велосипеди на 35-километровата дистанция. За начинаещите колоездачи и бегачи остава 14-километровият маршрут.

Световният атлетически ден бе отбелязан с детска атлетика в Русе

С около 20-30 процента повече са регистрираните състезатели за третото издание на "Zlatograd Bike n`Run", като се наблюдава засилен интерес в дисциплината дуатлон. Сред участниците има цели семейства, като за най-малките състезатели са предвидени стартове и спортни забавления на 31 май.

Ново състезание по бягане в центъра на София