  Sportal.bg
  2. Берое
  3. Официално: Берое остана без лиценз

  • 8 май 2026 | 13:49
  • 11319
  • 23

Берое остана без лиценз за efbet Лига, след като комисията към БФС отказа да удостовери годността на клуба от Стара Загора. Заралии имат една седмица да обжалват решението и да предостави необходимите документи за промяна на ситуацията и съответствие във финансовите критерии, които не са изпълнени.

За два клуба решението за лиценз е отложено заради изискване на допълнителна документация - става дума за Дунав и Септември. Два клуба пък получават лиценз за евротурнирите под условие - Локомотив (Пловдив) и Арда.

Ето какво се казва в съобщението:

Във връзка проведено редовно заседание, Лицензионната комисия на БФС уведомява за следните решения:  

Лиценз за участие в турнирите на УЕФА и БФС се издава на:
„ПФК ЛЕВСКИ“ АД; „
ФК ЦЕНТРАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ НА АРМИЯТА 1948“ ЕАД;
„ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945“ АД, включително и женски отбор;
„ПФК ЦСКА“ ЕАД;
„ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ-1926“ АД – условен лиценз; „
ПФК ЧЕРНО МОРЕ“ АД; „
ПФК АРДА КЪРДЖАЛИ 1924“ АД - условен лиценз;
„ПФК БОТЕВ“ АД, ГР. ПЛОВДИВ;
„ПФК СЛАВИЯ 1913“ АД;  

Лиценз за участие в Първа професионална футболна лига се издава на:
„ПФК БОТЕВ, ВРАЦА“;
„ПФК ЛОКОМОТИВ 1929“, гр. София;
„ФК СПАРТАК 1918“, гр. Варна
„ФК ДОБРУДЖА“, гр. Добрич;
„ ПФК МОНТАНА“.  

Комисията отлага решението за лиценз за ППЛ на:
ФК ДУНАВ ОТ РУСЕ“ – необходимост от представяне на допълнителни документи;
„ПФК СЕПТЕВМРИ“, гр. София – необходимост от представяне на допълнителни документи.  

Берое изпада по служебен път
Лицензионната комисия отказва издаването на лиценз за ППЛ на:

„ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ-СТАРА ЗАГОРА“ ЕАД - отказът е издаден на база несъответствие с изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране, изд. 2025 в част „Финансови критерии“.  Решението подлежи на обжалване в срок от 7 календарни дни. В случай че клубът желае да оспори решението на Лицензионната комисия, трябва да представи съответните документи и факти, които да доказват съответствие с изискванията на ННКЛ, изд. 2025.

