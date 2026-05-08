Официално: Берое остана без лиценз

Берое остана без лиценз за efbet Лига, след като комисията към БФС отказа да удостовери годността на клуба от Стара Загора. Заралии имат една седмица да обжалват решението и да предостави необходимите документи за промяна на ситуацията и съответствие във финансовите критерии, които не са изпълнени.

За два клуба решението за лиценз е отложено заради изискване на допълнителна документация - става дума за Дунав и Септември. Два клуба пък получават лиценз за евротурнирите под условие - Локомотив (Пловдив) и Арда.

Ето какво се казва в съобщението:

Във връзка проведено редовно заседание, Лицензионната комисия на БФС уведомява за следните решения:

Лиценз за участие в турнирите на УЕФА и БФС се издава на:

„ПФК ЛЕВСКИ“ АД; „

ФК ЦЕНТРАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ НА АРМИЯТА 1948“ ЕАД;

„ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945“ АД, включително и женски отбор;

„ПФК ЦСКА“ ЕАД;

„ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ-1926“ АД – условен лиценз; „

ПФК ЧЕРНО МОРЕ“ АД; „

ПФК АРДА КЪРДЖАЛИ 1924“ АД - условен лиценз;

„ПФК БОТЕВ“ АД, ГР. ПЛОВДИВ;

„ПФК СЛАВИЯ 1913“ АД;

Лиценз за участие в Първа професионална футболна лига се издава на:

„ПФК БОТЕВ, ВРАЦА“;

„ПФК ЛОКОМОТИВ 1929“, гр. София;

„ФК СПАРТАК 1918“, гр. Варна

„ФК ДОБРУДЖА“, гр. Добрич;

„ ПФК МОНТАНА“.

Комисията отлага решението за лиценз за ППЛ на:

ФК ДУНАВ ОТ РУСЕ“ – необходимост от представяне на допълнителни документи;

„ПФК СЕПТЕВМРИ“, гр. София – необходимост от представяне на допълнителни документи.

Берое изпада по служебен път

Лицензионната комисия отказва издаването на лиценз за ППЛ на:

„ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ-СТАРА ЗАГОРА“ ЕАД - отказът е издаден на база несъответствие с изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране, изд. 2025 в част „Финансови критерии“. Решението подлежи на обжалване в срок от 7 календарни дни. В случай че клубът желае да оспори решението на Лицензионната комисия, трябва да представи съответните документи и факти, които да доказват съответствие с изискванията на ННКЛ, изд. 2025.