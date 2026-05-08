Петима от ЦСКА пропускат следващия мач срещу ЦСКА 1948, Джеймс Ето'о аут и за дербито с Левски

Цели петима футболисти на ЦСКА ще пропуснат следващия двубой на отбора, който отново е срещу ЦСКА 1948. Причината е, че те ще изтърпят наказание заради натрупани картони. Става въпрос за Бруно Жордао и Анжело Мартино, които не взеха участие и в днешното "червено" дерби в Бистрица, както и за Леандро Годой, Лео Перейра и Джеймс Ето'о, които пък бяха "декорирани" в жълто от главния съдия Димитър Димитров.

За камерунеца официалното предупреждение беше под №9 от началото на сезона, което означава, че той ще пропусне и сблъсъка с Левски следващата събота (16 май). След двубоя с новия шампион на България за ЦСКА предстои финал за Купата срещу Локомотив (Пловдив) на 20 май, за който Христо Янев ще иска да разчита на всички свои състезатели.