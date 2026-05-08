Над 650 участници са се записали за маратона "Трън ултра рън"

Малко над 650 участници са се записали за маратона „Трън ултра рън“, съобщи за БТА Цецка Кирякова, член на Управителния съвет на Трънското туристическо дружество (ТТД).

Тя добави, че стартът е от с. Туроковци, като са предвидени четири дистанции.

„Тази година трасетата са изцяло нови. Участниците ще могат да избират между дистанции от 14, 23, 43 и 64 километра. Част от маршрутите преминават през живописни места в района, включително върховете Руй и Ракитски камик, както и през ждрелото на река Ерма. Теренът е „мек и бегаем“, с по-малко скалисти и технични участъци в сравнение с предишни издания на състезанието“, коментира Кирякова.

Най-дългата дистанция от 64 километра е с обща денивелация около 3300 метра, което я прави по-дълга, но и с по-лек наклон в сравнение с миналогодишното трасе.

Цецка Кирякова уточни, че за безопасността на участниците са осигурени около 140 доброволци по трасетата. В организацията участват екипи на аварийно-спасителен отряд и парамедици от Академия „Първа помощ“. На терен ще бъдат разположени спасителни екипи с електровелосипеди и ATV, както и линейки и дефибрилатори. Пет подкрепителни пункта ще бъдат разположени по трасетата. Голяма верига магазини и компания за газирани напитки партнират на проявата.

Тази година има едно ново условие за участието на бегачите - те трябва да преминат задължителни медицински прегледи преди старта. Стартови номера не се предоставят на участници, които не са преминали прегледа. Цецка Кирякова добави, че на няколко души са им били отказани състезателни номера заради недобри здравословни показатели, установени по време на прегледа от Академия „Първа помощ“.

Състезанията ще стартират в различни часове според дистанцията. Кирякова уточни, че състезанието може да бъде прекъснато единствено при гръмотевична буря. Тогава състезателите ще бъдат изтеглени незабавно от трасетата. Дъждът и мъглата не се считат за условия, които налагат спиране на надпреварата, каза още тя.