Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Янев със съвет към БФС и скочи на критиците: Работата в клуба не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат

Янев със съвет към БФС и скочи на критиците: Работата в клуба не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат

  • 8 май 2026 | 22:17
  • 10982
  • 25

Наставникът на ЦСКА Христо Янев остана много доволен след победата с 1:0 над ЦСКА 1948 в Бистрица. Специалистът обяви резултата за "идеален", а също така даде и повод за размисъл на БФС. Той попита дали този формат на първенството е най-удачен предвид това, че към края най-силните играят помежду си, а същевременно отборите имат сериозни проблеми с наказани състезатели.

“Доволен съм от вторите 45 минути. Доволен съм от старанието, а най-много от резултата. Променихме изходните позиции на някои от футболистите. Радвам се, че се получи. Имахме още няколко възможности да отбележим. 1:0 за нас е идеалният резултат.

Искахме да накараме тяхните двама пресиращи да играят срещу трима наши. Радвам се, че се получи. Търсим различни варианти да развием нашия отбор.

Имаме достатъчно налични футболисти в съблекалнята. Казах им, че всички са важни и днес се видя.

Отборът излезе по най-добрия начин от много тежка ситуация. Всички в клуба взехме много добри решения. Работата в клуба не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат. Важно е да играем в Европа, да настигнем тези, които ни водеха с много точки и да запазим позицията, на която сме в момента.

Трудно е, защото сме в края на първенството и срещаме най-силните отбори. Трябва да помислим дали това е най-удачния формат на първенството", заключи Янев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Пак без чудо в Бистрица! ЦСКА втори след 5 от 5 срещу ЦСКА 1948

Пак без чудо в Бистрица! ЦСКА втори след 5 от 5 срещу ЦСКА 1948

  • 8 май 2026 | 21:54
  • 65261
  • 497
Локомотив (Пд) отново би Арда, ВАР с ключови намеси

Локомотив (Пд) отново би Арда, ВАР с ключови намеси

  • 8 май 2026 | 19:23
  • 29265
  • 47
Един от голмайсторите на Монтана се завръща срещу Локо (София)

Един от голмайсторите на Монтана се завръща срещу Локо (София)

  • 8 май 2026 | 17:19
  • 1044
  • 1
Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

  • 8 май 2026 | 16:35
  • 24183
  • 78
Дунав (Русе) ще внесе необходимите допълнителни документи за лиценз за efbet Лига

Дунав (Русе) ще внесе необходимите допълнителни документи за лиценз за efbet Лига

  • 8 май 2026 | 16:18
  • 1990
  • 6
Ботев привлече брата на звезда на Манчестър Юнайтед

Ботев привлече брата на звезда на Манчестър Юнайтед

  • 8 май 2026 | 15:49
  • 3856
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Пак без чудо в Бистрица! ЦСКА втори след 5 от 5 срещу ЦСКА 1948

Пак без чудо в Бистрица! ЦСКА втори след 5 от 5 срещу ЦСКА 1948

  • 8 май 2026 | 21:54
  • 65261
  • 497
Локомотив (Пд) отново би Арда, ВАР с ключови намеси

Локомотив (Пд) отново би Арда, ВАР с ключови намеси

  • 8 май 2026 | 19:23
  • 29265
  • 47
Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

  • 8 май 2026 | 15:16
  • 31851
  • 79
Петима от ЦСКА пропускат следващия мач срещу ЦСКА 1948, Джеймс Ето'о аут и за дербито с Левски

Петима от ЦСКА пропускат следващия мач срещу ЦСКА 1948, Джеймс Ето'о аут и за дербито с Левски

  • 8 май 2026 | 21:53
  • 5890
  • 3
Официално: Берое остана без лиценз

Официално: Берое остана без лиценз

  • 8 май 2026 | 13:49
  • 37130
  • 129