ЦСКА 1948 0:0 ЦСКА, греда за домакините

ЦСКА 1948 и ЦСКА играят при 0:0 в мач от 33-ия кръг на efbet Лига.

Сред 11-те на домакините се завърна Диего Медина, който пропусна последните няколко срещи на своя отбор. Защитникът взима и капитанската лента.

Гостите пък са без наказаните Жордао и Мартино. В тяхно отсъствие започнаха Панайотов и Делова. Косовският национал стартира на левия бек.

В началните минути домакините имаха инициативата и изпълниха няколко корнера, но с тях не застрашиха Лапоухов. В 9-ата минута Собреро намери Витанов, а халфът шутира в аут. Само 120 секунди по-късно Етоо допусна Кребс да му отнеме топката. Последва извеждащо подаване към Диало. Таранът на ЦСКА 1948 отправи много опасен диагонален удар по земя от двайсетина метра, който се отби в дясната греда.

ЦСКА създаде първото си положение в 27-ата минута. Тогава "червените" получиха фал за нарушение срещу Брахими. Панайотов центрира, отбраната на домакините не се справи добре и предостави топката на Делова, но защитникът не успя да реализира с изстрел от 4-5 метра.

Четири минути по-късно Панайотов опъна отличен дълъг пас към Брахими. Крилото преодоля Гашевич с влизане навътре и шутира по земя, но в аут.

В 33-ата минута Делова и Цонев влязоха в пререкание, защитникът посегна към халфа, който се строполи на земята, но реферът подмина ситуацията, оставяйки свадата без последствия.

ЦСКА 1948: 13. Шейтанов, 2. Медина, 4. Хофман, 21. Двали, 22. Гашевич, 23. Кребс, 34. Витанов, 10. Цонев, 20. Собреро, 77. Франко, 93. Диало

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 14. Иванов, 32. Родригес, 5. Делова, 30. Панайотов, 11. Брахими, 99. Ето’о, 10. Ебонг, 38. Перейра, 9. Годой