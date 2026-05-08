  • 8 май 2026 | 16:26
11-те на Локомотив (Пд) и Арда

Станаха ясни титулярните състави на Локомотив (Пловдив) и Арда, които се изправят един срещу друг двубой от 33-тия кръг на efbet Лига. Мачът на "Лаута" стартира в 17:30 часа, а главен съдия ще бъде Васил Минев.

Двата тима се подвизават във втората четворка и все още са в битката за първото място в групата. Към момента "черно-белите" са лидери, докато отборът на Александър Тунчев заема третата позиция. При евентуална победа днес на кърджалийци, интригата ще се завърже сериозно.

Локомотив (Пловдив) - Арда (Кърджали)

Стартови състави:

Локомотив (Пловдив): 1. Боян Милосавлевич, 2. Адриан Кова, 4. Андрей Киндриш, 13. Лукас Риян, 5. Тодор Павлов, 22. Ивайло Иванов, 29. Георги Чорбаджийски, 12. Ефе Али, 7. Севи Идриз, 94. Каталин Иту, 77. Жоел Цварц;

Арда (Кърджали): 1. Анатолий Господинов, 21. Вячеслав Велев, 93. Феликс Ебоа, 23. Емил Виячки, 35. Димитър Велковски, 18. Джелал Хюсеинов, 80. Лъчезар Котев, 20. Серкан Юсеин, 11. Андре Шиняшики, 99. Бирсент Карагарен, 30. Уилсън Самаке.

