Лех е едноличен лидер в Полша, никой от българите не игра

Лех (Познан) оглави еднолично класирането в първенството на Полша, след като разгроми с 4:1 гостуващия Термалица и се възползва от грешните стъпки на конкурентите си. Пламен Андреев остана на пейката за Лех, а попаденията за тима отбелязаха Лео Бенгтсон (2), Али Голизадех и Таофик Ишмаил. За гостите се разписа Габриел Ишик, а Кшищоф Кубица получи червен картон в 79-ата минута при 1:3.

Отборът от Познан има 44 точки, а след негов подреждането са Заглебие (Любин) и Ягелония с по 41. Заглебие допусна втора поредна загуба, след като отстъпи с 0:1 на съгражданите си от Мотор (Любин), а Ягелония регистрира поражение с 1:2 при визитата си на Висла (Плоцк).

Борислав Рупанов не влезе в игра за Гурник (Забже) при нулевото равенство като гост на Видзев (Лодз). Тимът на бившия нападател на Левски е 4-ти в подреждането с 39 точки.

Корона (Киелце) победи с3:0 Арка (Гдиня) и се изкачи на осма позиция в таблицата с 36 точки, колкото има и Краковия на Мартин Минчев. Владимир Николов остана на пейката за Краковия в пети пореден мач, а Виктор Попов не беше в групата за срещата.