Николов и Попов резерви при загуба на Корона

Българите Владимир Николов и Виктор Попов не записаха минути при загубата на клубния си Корона (Киелце) с 1:2 при визитата на Погон (Шчечин) в мач от 25-ия кръг на полската Екстракласа. И двамата бяха в групата за двубоя, но както започнаха мача на резервната скамейка, така и го завършиха там. С поражението Корона остана в разкрачено положение с четири точки пред тройката на дъното, но и на само пет пункта зад местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири през следващия сезон.

Иначе тимът на двамата българи трябва да съжалява, че не се добра поне до точка, след като поведе през първото полувреме заради автогола на вратаря на домакините Валентин Кожокару (24’). След почивката обаче неговите съотборници намериха как да стигнат до пълния обрат след попаденията на Анхел Посо (68’, 90’+6’).