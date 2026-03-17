Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Корона (Киелце)
Николов и Попов резерви при загуба на Корона

  • 17 март 2026 | 01:16
  • 204
  • 0
Николов и Попов резерви при загуба на Корона

Българите Владимир Николов и Виктор Попов не записаха минути при загубата на клубния си Корона (Киелце) с 1:2 при визитата на Погон (Шчечин) в мач от 25-ия кръг на полската Екстракласа. И двамата бяха в групата за двубоя, но както започнаха мача на резервната скамейка, така и го завършиха там. С поражението Корона остана в разкрачено положение с четири точки пред тройката на дъното, но и на само пет пункта зад местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири през следващия сезон.

Иначе тимът на двамата българи трябва да съжалява, че не се добра поне до точка, след като поведе през първото полувреме заради автогола на вратаря на домакините Валентин Кожокару (24’). След почивката обаче неговите съотборници намериха как да стигнат до пълния обрат след попаденията на Анхел Посо (68’, 90’+6’).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Канада показа екипите, с които ще играе на домакинския Мондиал 2026

  • 16 март 2026 | 21:52
  • 1822
  • 1
Бившата лудогорска перла Игор Тиаго с повиквателна от Анчелоти, Неймар няма да играе за Бразилия

  • 16 март 2026 | 21:27
  • 9014
  • 15
Арбелоа: Искам да видя онзи Реал Мадрид от първия мач

  • 16 март 2026 | 21:13
  • 2770
  • 13
Рюдигер: Харесват ми битките с Холанд

  • 16 март 2026 | 21:10
  • 1688
  • 0
Дембеле: Дошли сме тук, за да бием Челси още веднъж

  • 16 март 2026 | 20:06
  • 841
  • 0
Нападател на Уелс ще пропусне плейофите за Световното първенство

  • 16 март 2026 | 20:02
  • 910
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Застреляха шеф на български футболен клуб

  • 16 март 2026 | 17:05
  • 87454
  • 83
Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

  • 16 март 2026 | 13:54
  • 42783
  • 106
Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

  • 16 март 2026 | 11:21
  • 54566
  • 252
Червен картон не успя да сломи духа на Арда срещу 11 от Добруджа

  • 16 март 2026 | 19:54
  • 17848
  • 25
"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

  • 16 март 2026 | 16:58
  • 9849
  • 36