Мартин Минчев не игра, а Краковия отново не спечели

Мартин Минчев остана на пейката за Краковия при нулевото равенство като гост на Видзев (Лодз) в среща от 22-рия кръг на полската Екстракласа. Българският национал не се появи в игра, след като в предишните три мача на тима си беше титуляр.

Краковия имаше по-чистите положения през първото полувреме, а гол на Кахвех Захиролеслам беше отменен заради засада. След почивката ролите се размениха и Видзев на няколко пъти пропусна да стигне до победата.

Краковия продължи негативната си серия в първенството. Тимът на Мартин Минчев няма победа в 6 поредни мача и заема 4-то място в класирането с 33 точки. Видзев е непосредствено над зоната на изпадащите с 24 точки.

В друг мач вчера Пяст Гливице отстъпи у дома с 1:2 на Мотор (Люблин).

Снимки: Imago