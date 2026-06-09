Преслав Боруков приключи с Маритимо

Централният нападател Преслав Боруков ще се раздели с Маритимо, въпреки че тимът спечели Втора лига на Португалия и си осигури промоция за елита. Бившият национал на България записа 33 мача с екипа на португалския клуб.

Боруков изгледа от пейката поредната победа на Маритимо

26-годишният футболист не успя да се разпише в последните си 10 срещи през изминалия сезон, а и предходната кампания не беше особено успешна за него, след като остана без гол в осем двубоя. Най-силният му период в Маритимо беше през пролетта на 2024 година, когато отбеляза две попадения в 15 мача.

В момента Боруков поддържа форма с индивидуални тренировки в София, докато очаква предложения от български и чуждестранни клубове.

Нападателят е юноша на Левски, но още в ранна възраст продължава развитието си в английския Шефилд Уензди. В България е носил екипите на Етър, Локомотив (Пловдив) и Арда.

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