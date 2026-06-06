Виктор Попов се сбогува с Корона (Киелце)

Българският национал Виктор Попов използва социалните мрежи, за да се сбогува с Корона (Киелце). Юношата на Черно море подписа с полския клуб преди година и имаше договор за още 12 месеца, но по всичко изглежда двете страни са се разделили по взаимно съгласие.

Ето какво написа Попов:

"Искам да изразя искрената си благодарност към моите съотборници. Те са не само страхотни футболисти, но и прекрасни хора, които винаги дават най-доброто от себе си както на терена, така и извън него. Те ми помогнаха да се адаптирам към културата, средата и предизвикателствата, които дойдоха с присъединяването ми към клуба.

Голямо благодаря и на медицинския щаб, който ме подкрепяше по време на възстановяването ми и ми помогна да се върна по-силен след контузията.

Бих искал също да изразя признателността си към треньорския щаб и да им благодаря за опита и уроците, които натрупах, въпреки че не получих подходящата възможност да се развия в този клуб, независимо че бях отдаден и фокусиран.

Специални благодарности на феновете на Корона за невероятната им подкрепа. Независимо от времето или позицията ни в класирането, вие винаги бяхте до нас, подкрепяйки ни и следвайки отбора на всяка крачка. Вашата лоялност и страст никога не оставаха незабелязани.

Пожелавам на всички вас само успех и щастие в бъдеще.

Благодаря ви за всичко! Желая ви всичко най-хубаво и късмет!".

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