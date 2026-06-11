Признание за Лукас Петков: националът попадна в идеалния отбор на сезона във Втора Бундеслига

Българският национал Лукас Петков беше включен в идеалния отбор на сезона на Втора Бундеслига на списание „Кикер“, стана ясно след калкулирането на точките от гласуването.

Петков, който завърши втория си сезон в скромния тим Елверсберг, влиза в класацията като външен атакуващ полузащитник със средна „кикер-оценка 2.99“, която е събрана от 34 мача и 21 голови точки. Точките са резултат от 13 попадения във второто ниво на германския футбол и 7 асистенции, които имаха своя сериозен отпечатък върху изненадващата промоция на „елфите“ в Бундеслигата.

Лукас Петков: Надявам се да стартираме една успешна серия преди мачовете от Лигата на нациите

„Петков е един от най-добрите играчи на спечелелия промоция Елверсберг. Той е голмайсторът на отбора с 13 гола в първенството, като освен това е дал 7 асистенции. През 2026 г. той бе особено продуктивен, отбелязвайки 11 от 13-те си гола през сезона и реално запълни празнината оставена от Юнес Ебнуталиб. 25-годишният играч е и един от най-добрите дрибльори в лигата, като заема трето място по успешни дрибли с 53 елиминации на защитник един срещу един“, пише пък в страницата на Бундеслигата.

Последните участия на Петков на терена бяха с националния отбор на България в юнските контролни срещи с Черна гора (0:1) и с Молдова (2:2), където селекционерът Александър Димитров го използва на върха на атаката.

Отново българин в Бундеслигата! Лукас Петков и Елверсберг сътвориха история

В идеалните 11 на Втора Бундеслига има още един футболист на Елверсберг и това е Бамбасе Конте, който играе като полузащитник.

Идеален състав на Втора Бундеслига 2025/2026:



Вратар: Лорис Кариус (Шалке 04);



Защитници: Лаурин Курда (Падерборн), Борис Томиак (Хановер 96), Хасан Куруджай (Шалке 04), Беркай Йълмаз (Нюрнберг);

Полузащитници: Софиан Ел Фаузи (Шалке 04), Лукас Петков (Елверсберг), Бамбасе Конте (Елверсберг), Марвин Ваницек (Карлсруе);



Нападатели: Матеуш Жуковски (Магдебург), Ноел Футкой (Гройтер Фюрт)

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google