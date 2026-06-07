Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Христо Стоичков с много важно посещение в централата на ФИФА

Христо Стоичков с много важно посещение в централата на ФИФА

  • 7 юни 2026 | 05:41
  • 896
  • 3
Христо Стоичков с много важно посещение в централата на ФИФА

Единственият български носител на "Златната топка" - Христо Стоичков, ще бъде важна част от предстоящия Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико като посланик на ФИФА. С приближаването на назалото на форума ангажиментите на Стоичков се увеличават, като сега той се похвали с много специално посещение на офиса на ФИФА в Маями.

В профила си в социалната мрежа Instagarm живата легенда на родния футбол показа как води внука си, който носи неговото име, в едно от най-важните структури на световния спорт.

"Днес направихме посещение във офиса на ФИФА в Маями с Х.Ж", написа Стоичков в социалната мрежа.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Левски спечели Купата на Бате Шами при набор 2019

Левски спечели Купата на Бате Шами при набор 2019

  • 6 юни 2026 | 20:57
  • 1581
  • 10
Петров: Важно е подкрепата да бъде усетена от тези, които имат нужда

Петров: Важно е подкрепата да бъде усетена от тези, които имат нужда

  • 6 юни 2026 | 20:50
  • 1512
  • 0
Борислав Стойчев е новият треньор на Янтра

Борислав Стойчев е новият треньор на Янтра

  • 6 юни 2026 | 20:46
  • 3871
  • 9
Росен Кирилов: Това са положителни инициативи, трябва да се случват по-често

Росен Кирилов: Това са положителни инициативи, трябва да се случват по-често

  • 6 юни 2026 | 20:39
  • 740
  • 0
Кишишев: Мисля, че се събраха достатъчно пари

Кишишев: Мисля, че се събраха достатъчно пари

  • 6 юни 2026 | 20:29
  • 1235
  • 1
Мишо Александров: Благодаря, Бургас! Заслужавате истински футбол

Мишо Александров: Благодаря, Бургас! Заслужавате истински футбол

  • 6 юни 2026 | 20:28
  • 1004
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

В "Мач на надеждата": Стилиян подари великолепно шоу на България, 13 000 аплодират родни и световни звезди в Бургас

В "Мач на надеждата": Стилиян подари великолепно шоу на България, 13 000 аплодират родни и световни звезди в Бургас

  • 6 юни 2026 | 19:27
  • 51673
  • 312
България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

  • 6 юни 2026 | 18:32
  • 35572
  • 36
Германия далеч не блестя, но продължи победната си серия и ще влезе с настроение на Мондиала

Германия далеч не блестя, но продължи победната си серия и ще влезе с настроение на Мондиала

  • 6 юни 2026 | 23:38
  • 13573
  • 121
С тренировъчно темпо Англия надви Нова Зеландия

С тренировъчно темпо Англия надви Нова Зеландия

  • 7 юни 2026 | 00:58
  • 10047
  • 219
ЦСКА отива на лагер в Австрия, "червените" срещат силни съперници в контролите

ЦСКА отива на лагер в Австрия, "червените" срещат силни съперници в контролите

  • 6 юни 2026 | 18:06
  • 16836
  • 203
Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

  • 7 юни 2026 | 05:05
  • 6273
  • 0