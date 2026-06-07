Христо Стоичков с много важно посещение в централата на ФИФА

Единственият български носител на "Златната топка" - Христо Стоичков, ще бъде важна част от предстоящия Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико като посланик на ФИФА. С приближаването на назалото на форума ангажиментите на Стоичков се увеличават, като сега той се похвали с много специално посещение на офиса на ФИФА в Маями.



В профила си в социалната мрежа Instagarm живата легенда на родния футбол показа как води внука си, който носи неговото име, в едно от най-важните структури на световния спорт.



"Днес направихме посещение във офиса на ФИФА в Маями с Х.Ж", написа Стоичков в социалната мрежа.

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