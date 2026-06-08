Пламен Андреев пред трансфер в Унгария

Пламен Андреев може да напусне Фейенорд за постоянно това лято в посока Дебрецен. Унгарският клуб вече е изпратил официално предложение за българския вратар, съобщава fr12.nl. В следващите дни ръководството на тима от Ротердам ще вземе решение за бъдещето на Андреев, чийто договор с "Де Кайп" е до лятото на 2029 г.

🚨🧤 Excl. via @fr12nl: Debreceni VSC put in an offer for Plamen Andreev. 21 y/o goalkeeper expected to leave #Feyenoord this summer.https://t.co/U6uufJaNSC — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) June 8, 2026

21-годишният страж се завръща това лято от Лех (Познан), където прекара последните шест месеца под наем. В Полша Андреев стана шампион, но личният му принос беше ограничен. Вратарят записа само един официален мач и трябваше да се задоволи с място на резервната скамейка по време на шампионския двубой. Лех (Познан) имаше опция за закупуване, но не се възползва от нея.

Пламен Андреев стана шампион на Полша с Лех (Познан)

Към момента перспективите за Андреев във Фейенорд са ограничени. Вратарят беше привлечен през лятото на 2024 г. от Левски срещу 1.2 милиона евро и тогава беше смятан за голям талант. В България той вече имаше натрупан значителен опит в първия отбор на "сините", но след пристигането си в Ротердам почти не получаваше шансове за игра. През миналия сезон той първо беше преотстъпен на Расинг Сантандер, но този наем беше прекратен предсрочно през януари.

Унгарският клуб вижда в Андреев интересна възможност за трайно подсилване на вратарския пост. За Фейенорд продажбата е възможен вариант, въпреки че клубът от Ротердам ще прецени внимателно условията на предложението. След неуспешни периоди в Испания и Полша, Андреев търси преди всичко клуб, който може да му гарантира игрово време.

Дебрецен завърши на четвърто място в унгарското първенство през миналия сезон, с равен брой точки с третия в класирането. Потенциалният нов клуб на Андреев е ставал шампион на Унгария седем пъти в своята история. Ако 21-годишният вратар осъществи трансфера, неговата пазарна стойност веднага ще стане най-високата в целия състав.

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