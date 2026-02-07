Смениха Мартин Минчев заради глупост на негов съотборник

Националът Мартин Минчев игра едно полувреме за Краковия при равенството 1:1 като гост на Лехия (Гданск) от 20-ия кръг на полската Екстракласа. Българинът беше титуляр и се представи силно до почивката, но беше заменен, защото отборът му остана счовек по-малко в самия край на полувремето.

Минчев можеше да се разпише в първите минути на срещата, но вратарят на Лехия Алекс Полсън отрази силния му изстрел. Краковия пропусна и други положения, а домакините откриха в 20-ата минута с попадение на Рифет Капич, за което помогна и рикошет в крака на Оскар Войчик.

Следвай ни:

Снимки: Imago