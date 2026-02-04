Популярни
  2. Лех (Познан)
Втора поредна загуба за тима на Пламен Андреев

  • 4 фев 2026 | 00:54
  • 171
  • 0
Пламен Андреев продължава да чака дебюта си за Лех. Бившият страж на Левски остана на пейката във втори пореден мач на тима от Познан. Снощи съставът на Нилс Фредериксен загуби с 0:1 визитата си на Пяст Гливице в отложен двубой от 4-тия кръг на Екстракласата и заема 9-о място в класирането.

Преди почивката Лех създаде повече положения, но домакините получиха дузпа в 28-ата минута. Наказателният удар беше отсъден за игра с ръка на Луис Палма. Зад топката застана Патрик Джичек, но Бартош Мрожек спаси изстрела му.

В 67-ата минута Микаел Ишак изскочи сам срещу вратаря на Пяст Гливице Франтишек Плах, но не съумя да го преодолее. Малко по-късно Пабло Родригес от Лех пропусна на празна врата. Така се стигна до 83-тата минута, когато Хорхе Феликс центрира, а Андреас Кацантонис с глава донесе победата на домакините.

Водач в класирането е Висла (Плоцк) с 33 точки, колкото има и Гурник (Забже) на Борислав Рупанов. Лех има 26 точки, а Пяст Гливице вече е с 23 и се измъкна от зоната на изпадащите.

