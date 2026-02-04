Втора поредна загуба за тима на Пламен Андреев

Пламен Андреев продължава да чака дебюта си за Лех. Бившият страж на Левски остана на пейката във втори пореден мач на тима от Познан. Снощи съставът на Нилс Фредериксен загуби с 0:1 визитата си на Пяст Гливице в отложен двубой от 4-тия кръг на Екстракласата и заема 9-о място в класирането.
Преди почивката Лех създаде повече положения, но домакините получиха дузпа в 28-ата минута. Наказателният удар беше отсъден за игра с ръка на Луис Палма. Зад топката застана Патрик Джичек, но Бартош Мрожек спаси изстрела му.
В 67-ата минута Микаел Ишак изскочи сам срещу вратаря на Пяст Гливице Франтишек Плах, но не съумя да го преодолее. Малко по-късно Пабло Родригес от Лех пропусна на празна врата. Така се стигна до 83-тата минута, когато Хорхе Феликс центрира, а Андреас Кацантонис с глава донесе победата на домакините.
Водач в класирането е Висла (Плоцк) с 33 точки, колкото има и Гурник (Забже) на Борислав Рупанов. Лех има 26 точки, а Пяст Гливице вече е с 23 и се измъкна от зоната на изпадащите.