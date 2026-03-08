Легия изплува на спасителния бряг след победа над Минчев и Краковия

Българинът Мартин Минчев игра около час за клубния си Краковия при загубата от тима на Легия (Варшава) с минималното 0:1 в гостуването от 24-ия кръг на полската Екстракласа. Победата позволи на столичани да се измъкнат от зоната на изпадащите и вече имат точка аванс спрямо първия под чертата Видзев (Лодз). Краковия пък изостава на четири пункта от местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири десетина кръга преди края на сезона.

Самият Минчев бе титуляр и остана на терена до 59-ата минута, когато на негово място се появи Пау Санс. За съжаление, той си изкара жълт картон две минути преди да бъде заменен. Това бе общо третото му официално предупреждение от началото на сезона, като българинът до този момент през кампанията е изиграл 23 мача за Краковия, в които е отбелязал 4 гола и е направил 1 асистенция.

Иначе единственият гол в мача вкара 26-годишният датски нападател Милета Райович, за когото това бе първо попадение през 2026 г.