  3. Корона ликува във Варшава, Влади Николов влезе в края

Корона ликува във Варшава, Влади Николов влезе в края

  • 2 фев 2026 | 01:36
Корона (Киелце) нанесе болезнен удар по амбициите на Легия (Варшава) бързо да се измъкне от зоната на изпадащите в полската Екстракласа. На старта на втория полусезон грандът от столицата отстъпи с 1:2 у дома в дебюта на новия си треньор Марек Папшун и остана на предпоследното 17-о място с равен брой точки с намиращия се на дъното Термалица.

Виктор Попов не игра за гостите заради контузия, а другият български национал в тима - Владимир Николов, се появи като резерва в последните минути. С успеха Корона събра 27 точки и се изкачи на 7-о място в подреждането.

Привлеченият от Омония (Никозия) Мариуш Степински откри резултата в полза на Корона в 23-тата минута след центриране на Тамар Светлин и удар с глава. Малко преди почивката Легия получи дузпа, но Милета Райович не успя да преодолее извършилия нарушението в наказателното поле вратар Ксавие Джеконски.

Четвърт час преди края на срещата реферът отсъди още една дузпа в полза на Легия. Този път зад топката застана Бартош Капустка, който не сгреши - 1:1. Последната дума обаче имаше отново Степински. В 90-ата минута наказа грешка в защитата на домакините и донесе трите точки на Корона, след което беше замемен от Николов.

