Мартин Минчев прекъсна головата си суша

Националът Мартин Минчев отбеляза един от головете за Краковия при домакинското поражение с 2:3 от Пяст Гливице в среща от 23-тия кръг на полската Екстракласа. Юношата на Черно море се появи като резерва в 59-ата минута, а в 76-ата вкара хубаво попадение след асистенция на Амир Ал-Амари.

Минчев не се беше разписвал от средата на октомври. Това е гол номер 4 за него през сезона, но Краковия продължава с разочароващите резултати и има само една победа през пролетта, като заема 7-о място в класирането с 33 точки.

Краковия доминираше през първото полувреме и взе преднина с гол на Дижон Камери в 39-ата минута. Пяст Гливице успя да изравни в началото на втората част с точно изпълнена дузпа от Герман Барковский.

Четвърт час преди края Ал-Амари центрира от статично положение, а Мартин Минчев се пребори с бранител на гостите и от малък ъгъл хвърли в екстаз феновете на Краковия. В 82-рата минута Хорхе Феликс вкара за 2:2, а в 88-ата резервата Михал Храпек донесе трите точки на Пяст Гливице.

Следвай ни:

Снимки: Imago