Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Краковия
  3. Мартин Минчев прекъсна головата си суша

Мартин Минчев прекъсна головата си суша

  • 27 фев 2026 | 21:45
  • 1017
  • 0
Мартин Минчев прекъсна головата си суша

Националът Мартин Минчев отбеляза един от головете за Краковия при домакинското поражение с 2:3 от Пяст Гливице в среща от 23-тия кръг на полската Екстракласа. Юношата на Черно море се появи като резерва в 59-ата минута, а в 76-ата вкара хубаво попадение след асистенция на Амир Ал-Амари.

Минчев не се беше разписвал от средата на октомври. Това е гол номер 4 за него през сезона, но Краковия продължава с разочароващите резултати и има само една победа през пролетта, като заема 7-о място в класирането с 33 точки.

Краковия доминираше през първото полувреме и взе преднина с гол на Дижон Камери в 39-ата минута. Пяст Гливице успя да изравни в началото на втората част с точно изпълнена дузпа от Герман Барковский.

Четвърт час преди края Ал-Амари центрира от статично положение, а Мартин Минчев се пребори с бранител на гостите и от малък ъгъл хвърли в екстаз феновете на Краковия. В 82-рата минута Хорхе Феликс вкара за 2:2, а в 88-ата резервата Михал Храпек донесе трите точки на Пяст Гливице.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Българи зад граница

Дебютният гол на Чорбаджийски поведе Херманщат към важна победа

Дебютният гол на Чорбаджийски поведе Херманщат към важна победа

  • 27 фев 2026 | 21:17
  • 1803
  • 0
Митов отново остана на пейката при равенство на Абърдийн

Митов отново остана на пейката при равенство на Абърдийн

  • 25 фев 2026 | 00:47
  • 1428
  • 0
Херманщат продължава да страда, Чорбажийски с жълт картон

Херманщат продължава да страда, Чорбажийски с жълт картон

  • 23 фев 2026 | 21:28
  • 1384
  • 1
Карабельов с дебют като титуляр при победа на Малмьо

Карабельов с дебют като титуляр при победа на Малмьо

  • 23 фев 2026 | 18:02
  • 1842
  • 0
Спрягат Ивайло Петев за наследник на Славиша Стоянович

Спрягат Ивайло Петев за наследник на Славиша Стоянович

  • 23 фев 2026 | 14:14
  • 10515
  • 3
Мартин Георгиев: Адаптирах се бързо в АЕК, няма значение на коя позиция играя

Мартин Георгиев: Адаптирах се бързо в АЕК, няма значение на коя позиция играя

  • 23 фев 2026 | 14:00
  • 1043
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 задълбочи кризата в Славия и отново подгони Левски

ЦСКА 1948 задълбочи кризата в Славия и отново подгони Левски

  • 27 фев 2026 | 19:41
  • 27270
  • 102
"Лъвовете" не успяват да притеснят Норвегия, контузия в състава на България

"Лъвовете" не успяват да притеснят Норвегия, контузия в състава на България

  • 27 фев 2026 | 22:22
  • 6204
  • 14
Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

  • 27 фев 2026 | 17:12
  • 32635
  • 41
Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

  • 27 фев 2026 | 14:39
  • 42925
  • 54
Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

  • 27 фев 2026 | 13:00
  • 60704
  • 145
Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

  • 27 фев 2026 | 14:20
  • 30319
  • 5