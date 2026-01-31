Доскорошен нападател на Левски с цял мач за лидера в Полша, получи третата най-висока оценка

Доскорошният нападател на Левски Борислав Рупанов направи отличен дебют за новия си тим Гурник Забже, който победи Пяст Гливице с 2:1.

Рупанов започна като титуляр в центъра на атаката на Гурник и остана цял мач на терена за тима си, който направи пълен обрат. Французинът Кентен Боагар изведе Паст напред в резултата в 25-ата минута, но четвърт час по-късно Ерик Янза изравни за домакините.

Малко след подновяването на играта украинският халф Максим Хлан донесе победата на Гурник. Рупанов отправи два удара към вратата на съперника, а след края получи третата най-висока оценка от всички състезатели, взели участие в този двубой.

Гурник Забже е на първо място в класирането на първенството с 33 точки от 19 мача, като има 3 повече от Висла Плоц, който обаче има и мач по-малко. В следващия кръг тимът на Рупанов ще бъде домакин на Лех Познан на 7 февруари.