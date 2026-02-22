Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Погон (Шчечин)
  3. Рупанов и Подолски не успяха помогнат на Гурник да избегне домакинска загуба

Рупанов и Подолски не успяха помогнат на Гурник да избегне домакинска загуба

  • 22 фев 2026 | 00:20
  • 342
  • 0
Рупанов и Подолски не успяха помогнат на Гурник да избегне домакинска загуба

Гурник (Забже) започна все по-дериозно да буксува в полската Екстракласа. Днес тимът записа домакинска загуба с 0:1 от Погон (Шчечин) и вече три поредни мача няма успех на сметката си. Българският нападател Борислав Рупанов получи шанс за изява, влизайки от пейката в 79-ата минута, заедно с ветерана Лукас Подолски, но и двамата не успяха да донесат гол на своя тим.

Погон пък стигна до успеха в добавеното време на двубоя. Тогава гостите получиха дузпа за игра с ръка на защитник, а Фредрик Улвестад реализира 11-метровия удар за крайното 0:1.

Тази загуба остави Гурник на 2-рото място във временното класиране с 34 точки, като изостава с 2 от лидера Ягелония, който обаче е с два мач по-малко. Погон пък излезе на 9-ата позиция с 28 точки.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Борусия показа характер и се спаси от загуба в Лайпциг, но Байерн ще влезе в дербито с комфортен аванс

Борусия показа характер и се спаси от загуба в Лайпциг, но Байерн ще влезе в дербито с комфортен аванс

  • 21 фев 2026 | 21:41
  • 2457
  • 0
Фабрегас: Ювентус е италианският Реал Мадрид, искам Комо да играе като при Венгер

Фабрегас: Ювентус е италианският Реал Мадрид, искам Комо да играе като при Венгер

  • 21 фев 2026 | 21:38
  • 2194
  • 1
Уест Хам не успя да спечели срещу Борнемут, но добави нова точка в битката за оцеляване

Уест Хам не успя да спечели срещу Борнемут, но добави нова точка в битката за оцеляване

  • 21 фев 2026 | 21:37
  • 1223
  • 0
Реал Мадрид се срина срещу средняк

Реал Мадрид се срина срещу средняк

  • 21 фев 2026 | 21:27
  • 26170
  • 305
Спалети: Ние сами сме си опоненти

Спалети: Ние сами сме си опоненти

  • 21 фев 2026 | 21:12
  • 1291
  • 0
Кралят е още жив! ПСЖ обратно на върха след класика срещу Метц

Кралят е още жив! ПСЖ обратно на върха след класика срещу Метц

  • 22 фев 2026 | 00:13
  • 3241
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

  • 21 фев 2026 | 19:26
  • 87925
  • 512
Янев за свой играч: Той е нешлифован диамант и изпълненията му могат да оставят хората без дъх

Янев за свой играч: Той е нешлифован диамант и изпълненията му могат да оставят хората без дъх

  • 21 фев 2026 | 19:58
  • 19342
  • 47
Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

  • 21 фев 2026 | 16:23
  • 59017
  • 84
Реал Мадрид се срина срещу средняк

Реал Мадрид се срина срещу средняк

  • 21 фев 2026 | 21:27
  • 26170
  • 305
Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

  • 21 фев 2026 | 15:52
  • 52147
  • 89
Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

  • 21 фев 2026 | 17:26
  • 13383
  • 13