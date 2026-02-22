Рупанов и Подолски не успяха помогнат на Гурник да избегне домакинска загуба

Гурник (Забже) започна все по-дериозно да буксува в полската Екстракласа. Днес тимът записа домакинска загуба с 0:1 от Погон (Шчечин) и вече три поредни мача няма успех на сметката си. Българският нападател Борислав Рупанов получи шанс за изява, влизайки от пейката в 79-ата минута, заедно с ветерана Лукас Подолски, но и двамата не успяха да донесат гол на своя тим.

Погон пък стигна до успеха в добавеното време на двубоя. Тогава гостите получиха дузпа за игра с ръка на защитник, а Фредрик Улвестад реализира 11-метровия удар за крайното 0:1.

Тази загуба остави Гурник на 2-рото място във временното класиране с 34 точки, като изостава с 2 от лидера Ягелония, който обаче е с два мач по-малко. Погон пък излезе на 9-ата позиция с 28 точки.