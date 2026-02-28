Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гурник (Забже)
  3. Рупанов влезе за малко, а Гурник отново загуби

Рупанов влезе за малко, а Гурник отново загуби

  • 28 фев 2026 | 23:56
  • 277
  • 0
Рупанов влезе за малко, а Гурник отново загуби

Борислав Рупанов се появи като резерва за Гурник (Забже) в последните минути на двубоя срещу ГКС Катовице, който неговият отбор загуби с 1:3. Това беше четвърти пореден мач без победа за Гурник и тимът на бившия нападател на Левски се смъкна на пето място в класирането на полската Екстракласа.

Преди почивката двубоят беше равностоен. Домакините поведоха в 23-тата минута с попадение на Бартош Новак, който наказа бившия си отбор, но Гурник изравни в самия край на полувремето с точен изстрел на норвежеца Сондре Лисет.

През втората част ГКС Катовице имаше по-добрите положения и заслужено стигна до трите точки. Головете за домакините реализираха Марсел Ведриховски в 85-ата минута и Аркадиуш Ендрих в 97-ата. Рупанов влезе в края на редовното време, когато отборът му търсеше изравнително попадение.

В средата на следващата седмица Гурник ще гостува на Лех (Познан) за Купата на Полша, а след това ще се изправи срещу Мотор (Люблин) в първенството.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Няма кой да вкара: Гьозтепе пак се провали пред гола

Няма кой да вкара: Гьозтепе пак се провали пред гола

  • 28 фев 2026 | 21:13
  • 3580
  • 5
Митов се завърна на вратата, но Абърдийн допусна загуба от лидера

Митов се завърна на вратата, но Абърдийн допусна загуба от лидера

  • 28 фев 2026 | 19:53
  • 958
  • 0
Хееренвеен пак заложи на Християн Петров

Хееренвеен пак заложи на Християн Петров

  • 28 фев 2026 | 19:44
  • 905
  • 0
Ново разочарование за Атанас Чернев в Кайзерслаутерн

Ново разочарование за Атанас Чернев в Кайзерслаутерн

  • 28 фев 2026 | 16:16
  • 1340
  • 3
Войната спря футбола в Израел, евакуират български национал

Войната спря футбола в Израел, евакуират български национал

  • 28 фев 2026 | 14:00
  • 17169
  • 42
Божидар Краев с нов гол в Австралия

Божидар Краев с нов гол в Австралия

  • 28 фев 2026 | 13:37
  • 2847
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

  • 28 фев 2026 | 19:25
  • 104947
  • 659
Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

  • 28 фев 2026 | 19:45
  • 24640
  • 112
Джеймс Ето'о избесня след смяната си - ето как реагира ядосаният Янев (видео)

Джеймс Ето'о избесня след смяната си - ето как реагира ядосаният Янев (видео)

  • 28 фев 2026 | 19:17
  • 34300
  • 42
Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

  • 28 фев 2026 | 21:25
  • 19598
  • 31
Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

  • 28 фев 2026 | 21:30
  • 17171
  • 35
Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

  • 28 фев 2026 | 19:13
  • 30458
  • 131