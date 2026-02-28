Рупанов влезе за малко, а Гурник отново загуби

Борислав Рупанов се появи като резерва за Гурник (Забже) в последните минути на двубоя срещу ГКС Катовице, който неговият отбор загуби с 1:3. Това беше четвърти пореден мач без победа за Гурник и тимът на бившия нападател на Левски се смъкна на пето място в класирането на полската Екстракласа.

Преди почивката двубоят беше равностоен. Домакините поведоха в 23-тата минута с попадение на Бартош Новак, който наказа бившия си отбор, но Гурник изравни в самия край на полувремето с точен изстрел на норвежеца Сондре Лисет.

През втората част ГКС Катовице имаше по-добрите положения и заслужено стигна до трите точки. Головете за домакините реализираха Марсел Ведриховски в 85-ата минута и Аркадиуш Ендрих в 97-ата. Рупанов влезе в края на редовното време, когато отборът му търсеше изравнително попадение.

В средата на следващата седмица Гурник ще гостува на Лех (Познан) за Купата на Полша, а след това ще се изправи срещу Мотор (Люблин) в първенството.