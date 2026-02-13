Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Радомяк (Радом)
Владо Николов игра при успех като гост на Корона

  • 13 фев 2026 | 23:04
  • 354
  • 0
Корона (Киелце) записа ценен успех с 2:0 като гост на Радомяк от 21-вия кръг на полската Екстракласа. По този начин тимът се завърна на победния път и отново се доближи до лидерите в класирането. Владимир Николов взе участие в мача, появявайки се като смяна в 76-ата минута. Виктор Попов пък остана неизползвана резерва.

Корона изкова победата си с два гола през първото полувреме. Виктор Длугош откри резултата в 8-ата минута, а Марцел Пиечек удвои в 33-тата минута.

С този успех Корона събра актив от 30 точки и излезе на 6-тото място в класирането. Радомяк е 9-и с 27 точки. Водач е Ягелония с 35 точки.

