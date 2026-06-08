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Миланов благодари на феновете на Динамо

  • 8 юни 2026 | 06:35
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Миланов благодари на феновете на Динамо

Българинът Георги Миланов написа дълга публикация в профила си в Instagram по повод раздялата с румънския Динамо (Букурещ), където прекара последните три сезона. По-долу може да прочетете какво той сподели.

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"Дойде моментът да кажа сбогом.

През тези две години и половина преминахме през много неща заедно и искам да ви благодаря за невероятната подкрепа на всяка крачка от пътя.

Всъщност съм щастлив и горд, че се присъединих към клуба в един от най-трудните периоди в неговата най-нова история и успях да помогна. От отбор, застрашен от изпадане, Динамо не само запази мястото си, но и се завърна там, където му е мястото – сред най-добрите.

Гордея се, че имах своя принос в това важно пътуване.

За съжаление, имаше моменти, в които не всичко зависеше от мен, но дори тогава едно нещо никога не се промени – моята отдаденост към отбора. Независимо дали на терена или извън него, зад кулисите, винаги давах всичко от себе си за Динамо, както винаги правя като професионалист.

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Благодарен съм също за възможността да споделя своя опит с по-младите играчи. Да виждам тяхното израстване и развитие беше една от най-удовлетворяващите части от престоя ми тук и нямам съмнение, че те ще продължат да носят успехи и радост на клуба и в бъдеще.

Благодаря ви, фенове на Динамо. Вашата страст, лоялност и подкрепа както в добрите, така и в трудните моменти, означаваха за мен повече, отколкото думите могат да изразят. Винаги ще заемате специално място в сърцето ми и никога няма да забравя невероятните мигове и победи, които празнувахме заедно.

Оставям след себе си и съотборници, които се превърнаха в истински приятели, и знам, че те ще продължат да помагат и да пишат нови успешни страници в историята на Динамо.

Накрая бих искал да благодаря на ръководството, треньорския щаб и всички в клуба за възможността, както и за доверието и подкрепата през всички тези години.

Пожелавам на Динамо успехи, много велики моменти и постигането на нови цели", написа Георги Миланов.

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