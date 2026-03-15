Левски обяви групата за Берое, след Сангаре още една голяма липса при "сините"

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 26-ия кръг на Първа лига срещу Берое. Двубоят на стадион „Берое“ в Стара Загора е в неделя, 15 март от 17:00 часа. В нея не попадат контузените Мустафа Сангаре и Карл Фабиен, а също така и Радослав Кирилов.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Стипе Вуликич, Майкон, Акрам Бурас, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Георги Костадинов, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс, Хуан Переа, Марко Дуганджич.