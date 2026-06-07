Петрич скърби за голяма легенда на Беласица, който е и двукратен шампион с Литекс

На 55-годишна възраст е починал легендата на Беласица Димитър Карадалиев, съобщиха от клуба. Защитникът е и двукратен шампион на България с Литекс.

"С дълбока скръб приехме вестта за кончината на Димитър Карадалиев - един от знаковите футболисти на Беласица, голмайстор, оставил незаличима следа в историята на клуба и в сърцата на поколения привърженици.

Със своя талант, отдаденост и любов към футбола, той прославяше цветовете на Беласица и достойно защитаваше името на Петрич. Димитър Карадалиев ще остане завинаги част от семейството на Беласица и от историята на петричкия футбол!", написаха петричани за своята легенда.

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