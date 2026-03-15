  Васил Драголов: Берое е много зле, мачът е 2:0 или 3:0 за Левски

Васил Драголов: Берое е много зле, мачът е 2:0 или 3:0 за Левски

  • 15 март 2026 | 09:51
Васил Драголов: Берое е много зле, мачът е 2:0 или 3:0 за Левски
Берое - Левски

Бившият голаджия на Берое и Левски Васил Драголов е на мнение, че старозагорци трудно ще вземат точка, камо ли три, при домакинството си срещу "сините". Мачът от XXVI кръг на efbet Лига е днес от 17:00 часа. "Няма как да стане това - Берое да направи нещо срещу Левски. Мачът ще завърши 2:0 или 3:0 в полза на гостите. Домакините в момента са много зле. Имат някакви футболисти, които могат да играят на средно ниво, докато Левски е по-качественият отбор. За пръв път от толкова години насам, столичани имат шанс за титлата. Борят се за нея и няма да пропуснат шанса си да прибавят нови три точки в своя актив точно в Стара Загора", коментира 63-годишният бивш нападател пред "Тема Спорт".

Той обаче предупреди левскарите да не бързат да изстудяват шампанското за бъдещата си шампионска титла. "До края има още много мачове, а и плейофите чукат на вратата. Засега сините са първи и ще се борят да не губят повече точки срещу по-слабите отбори. Днес очаквам равностоен мач, поне в първите двадесетина минути. После, ако гостите вкарат гол, ще си улеснят срещата. Левски има отбор, а Берое е в битка за оцеляване и може да се пребори за нея. Старозагорци трябва да се съсредоточат върху по-възможните им мачове. Какъв ще е този между Берое и Левски ли? Усещането ми е, че ще стане хубав мач с  опит за надлъгване между двата отбора. Левски ще опита да спечели, а Берое да стигне до хикса. Всеки ще си гони целите, пък каквото стане. Как виждам Левски без Мустафа Сангаре? Аз харесвам взетия от Локомотив (Пловдив) Хуан Переа. Виждам го като заместник на Сангаре", добави Васил Драголов.

Олимпик взе варненско дерби

Митов: Срам ме е от тази загуба и се извинявам, хората не трябва да гледат това

Бенковски с категоричен успех

Лудогорец III победи Черно море II

Черноморец (Балчик) с очаквана победа

Партизан се справи с Павликени

Гран При на Китай: Антонели води, Ръсел се пребори трудно с пилотите на Ферари (следете на живо)

Левски преследва нов успех срещу закъсалия Берое

Още три мача от Втора лига: "орлетата" срещу "еделвайсите" в регионално дерби

Кой е "бижуто" на Арсенал - най-младият голмайстор в историята на Премиър лийг?

Черно море посреща последния в търсене на първа победа на "Тича" през пролетта

Манчестър Юнайтед и Астън Вила влизат в пряк сблъсък за място в топ 4

