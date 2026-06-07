Саша Илич застава начело на Партизан

Бившият треньор на ЦСКА Саша Илич се връща в родния си Партизан, където има статут на легендарен капитан на клуба от улица "Хумска", потвърди самият той пред телевизия "Спорт клуб". Настоящият наставник на "гробарите" Сърджан Благоевич ще напусне поста за втори път в рамките на по-малко от година и ще подпише договор с Акрон с определено обезщетение, което руснаците ще платят на сръбския клуб.

За Партизан това е добра новина предвид финансовите им проблеми. Първи избор се оказва, че е бил Жарко Лазетич, но той не може да се освободи от израелския Макаби (Тел Авив).

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Феновете на Партизан обожават Саша Илич. Те искаха завръщането му в "Хумска" с надеждата, че някогашният велик офанзивен халф, този път в различна роля, да даде старт на бавно движещия се "валяк" и да помогне на любимия си клуб. Преговорите не бяха лесни, младият експерт обмисли нещата и накрая прие офертата.

Не е тайна, че генералният мениджър на клуба Данко Лазович и Саша Илич са в отлични отношения и че приятелството им е оказало значително влияние върху крайния епилог на тази история. За последно Илич водеше Сумгаит от Азербайджан.

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