  • 15 март 2026 | 07:17
Левски преследва нов успех срещу закъсалия Берое
Слушай на живо: Берое - Левски

Отборите на Берое и Левски се изправят един срещу друг в мач от 26-ия кръг на efbet Лига. Срещата ще започне в 17:00 часа, а първия съдийски сигнал ще даде главният съдия Станимир Тренчев.

Дуелът е сблъсък между отбор, който се бори за оцеляване, и лидера в класирането. Левски доминира в първенството, заемайки първото място с 59 точки. "Сините" имат голова разлика с 57 отбелязани и само 18 допуснати гола, което показва както силно нападение, така и стабилна защита.

От друга страна, Берое се намира в тежка ситуация, заемайки 15-то място с едва 19 точки от същия брой мачове. Старозагорци имат сериозни проблеми в нападение с едва 17 отбелязани гола.

"Сините" са в серия от четири победи и едно поражение. В последния кръг отборът постигна труден успех с 1:0 над Локомотив (Пловдив).

Дузпа в края донесе радост на Левски срещу Локомотив (Пловдив)
Берое преминава през изключително труден период, като не е постигнал победа в последните си пет мача. "Зелените" записаха две равенства и три загуби, като последното поражение дойде в дуела с Добруджа.

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават
Очаква се старши треньорът на Левски Хулио Веласкес да включи в групата новото попълнение Марко Дуганджич. Аут от състава са контузените Карл Фабиен и Мустафа Сангаре.

Левски с последна тренировка преди двубоя в Стара Загора
БЕРОЕ - ЛЕВСКИ

Стадион: "Берое", Стара Загора 
Главен съдия: Станимир Тренчев 
Начало: 17:00 часа

Още от БГ Футбол

Олимпик взе варненско дерби

Олимпик взе варненско дерби

  • 14 март 2026 | 21:19
  • 1037
  • 0
Митов: Срам ме е от тази загуба и се извинявам, хората не трябва да гледат това

Митов: Срам ме е от тази загуба и се извинявам, хората не трябва да гледат това

  • 14 март 2026 | 21:12
  • 4152
  • 3
Бенковски с категоричен успех

Бенковски с категоричен успех

  • 14 март 2026 | 21:10
  • 1593
  • 1
Лудогорец III победи Черно море II

Лудогорец III победи Черно море II

  • 14 март 2026 | 21:04
  • 1002
  • 0
Черноморец (Балчик) с очаквана победа

Черноморец (Балчик) с очаквана победа

  • 14 март 2026 | 20:52
  • 826
  • 1
Партизан се справи с Павликени

Партизан се справи с Павликени

  • 14 март 2026 | 20:43
  • 972
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо: Гран При на Китай, шампионът Норис може и да не стартира

Очаквайте на живо: Гран При на Китай, шампионът Норис може и да не стартира

  • 15 март 2026 | 07:52
  • 2006
  • 0
Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

  • 14 март 2026 | 19:41
  • 139101
  • 1076
Кой е "бижуто" на Арсенал - най-младият голмайстор в историята на Премиър лийг?

Кой е "бижуто" на Арсенал - най-младият голмайстор в историята на Премиър лийг?

  • 15 март 2026 | 08:27
  • 611
  • 0
Черно море посреща последния в търсене на първа победа на "Тича" през пролетта

Черно море посреща последния в търсене на първа победа на "Тича" през пролетта

  • 15 март 2026 | 07:42
  • 1054
  • 1
Манчестър Юнайтед и Астън Вила влизат в пряк сблъсък за място в топ 4

Манчестър Юнайтед и Астън Вила влизат в пряк сблъсък за място в топ 4

  • 15 март 2026 | 06:59
  • 2703
  • 0