Левски преследва нов успех срещу закъсалия Берое

Отборите на Берое и Левски се изправят един срещу друг в мач от 26-ия кръг на efbet Лига. Срещата ще започне в 17:00 часа, а първия съдийски сигнал ще даде главният съдия Станимир Тренчев.

Дуелът е сблъсък между отбор, който се бори за оцеляване, и лидера в класирането. Левски доминира в първенството, заемайки първото място с 59 точки. "Сините" имат голова разлика с 57 отбелязани и само 18 допуснати гола, което показва както силно нападение, така и стабилна защита.

От друга страна, Берое се намира в тежка ситуация, заемайки 15-то място с едва 19 точки от същия брой мачове. Старозагорци имат сериозни проблеми в нападение с едва 17 отбелязани гола.

"Сините" са в серия от четири победи и едно поражение. В последния кръг отборът постигна труден успех с 1:0 над Локомотив (Пловдив).

Берое преминава през изключително труден период, като не е постигнал победа в последните си пет мача. "Зелените" записаха две равенства и три загуби, като последното поражение дойде в дуела с Добруджа.

Очаква се старши треньорът на Левски Хулио Веласкес да включи в групата новото попълнение Марко Дуганджич. Аут от състава са контузените Карл Фабиен и Мустафа Сангаре.

БЕРОЕ - ЛЕВСКИ

Стадион: "Берое", Стара Загора

Главен съдия: Станимир Тренчев

Начало: 17:00 часа