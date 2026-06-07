Капитанът на Славия мина под венчилото

Капитанът на Славия Иван Минчев официално скъса с ергенския живот. На 5 юни опитният халф мина под венчилото, за да се врече във вярност на своята любима Мария Харалампиева.

В непосредствена близост до София двамата влюбени събраха най-близките си, за да отпразнуват подобаващо първия семеен празник. "Белите" бяха представлявани от старши треньора Ратко Достанич, Георги Петков и администратора Светослав Костадинов. Президентът на най-стария столичен клуб Венцеслав Стефанов пропусна събитието заради неотложен ангажимент, появил се в последния възможен момент.

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Сред гостите бяха още бившите съотборници на Минчев - Милен Желев, Янко Ангелов, Антон Огнянов, Николай Кръстев, Ерол Дост, Ертан Томбак, Венцислав Керчев, Виктор Генев, Костадин Велков, Ивайло Димитров, Димо Бакалов. А също и Мартин Кушев и Радостин Станев. Кумове на младото семейство бяха Владимир и Гергана Иванови.

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