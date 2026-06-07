Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Капитанът на Славия мина под венчилото

Капитанът на Славия мина под венчилото

  • 7 юни 2026 | 20:30
  • 1369
  • 1
Капитанът на Славия мина под венчилото

Капитанът на Славия Иван Минчев официално скъса с ергенския живот. На 5 юни опитният халф мина под венчилото, за да се врече във вярност на своята любима Мария Харалампиева.

В непосредствена близост до София двамата влюбени събраха най-близките си, за да отпразнуват подобаващо първия семеен празник. "Белите" бяха представлявани от старши треньора Ратко Достанич, Георги Петков и администратора Светослав Костадинов. Президентът на най-стария столичен клуб Венцеслав Стефанов пропусна събитието заради неотложен ангажимент, появил се в последния възможен момент.

Венци: Ще сме по-силни, повече никаква аванта за феновете
Венци: Ще сме по-силни, повече никаква аванта за феновете

Сред гостите бяха още бившите съотборници на Минчев - Милен Желев, Янко Ангелов, Антон Огнянов, Николай Кръстев, Ерол Дост, Ертан Томбак, Венцислав Керчев, Виктор Генев, Костадин Велков, Ивайло Димитров, Димо Бакалов. А също и Мартин Кушев и Радостин Станев. Кумове на младото семейство бяха Владимир и Гергана Иванови.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Петрич скърби за голяма легенда на Беласица, който е и двукратен шампион с Литекс

Петрич скърби за голяма легенда на Беласица, който е и двукратен шампион с Литекс

  • 7 юни 2026 | 17:23
  • 15476
  • 19
България е европейски шампион за железничари по футбол

България е европейски шампион за железничари по футбол

  • 7 юни 2026 | 16:57
  • 3258
  • 5
Рибарски: Видях страхотно отношение, както в тренировъчния процес, така и в срещите

Рибарски: Видях страхотно отношение, както в тренировъчния процес, така и в срещите

  • 7 юни 2026 | 14:06
  • 1480
  • 0
Любо Пенев благодари на Стилиян Петров, футболните хора и хилядите запалянковци

Любо Пенев благодари на Стилиян Петров, футболните хора и хилядите запалянковци

  • 7 юни 2026 | 14:02
  • 1751
  • 1
Португалец ще радва "соколите" и през новия сезон

Португалец ще радва "соколите" и през новия сезон

  • 7 юни 2026 | 13:41
  • 1447
  • 0
България U19 не остави шансове на Албания във втората контрола

България U19 не остави шансове на Албания във втората контрола

  • 7 юни 2026 | 13:27
  • 1587
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Регистрацията е факт: българка, британци, германец и канадец са новите шефове на Левски (ето техните имена и позиции)

Регистрацията е факт: българка, британци, германец и канадец са новите шефове на Левски (ето техните имена и позиции)

  • 7 юни 2026 | 13:10
  • 45658
  • 390
Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

  • 7 юни 2026 | 11:30
  • 64678
  • 80
Защитник на Бразилия отпадна от състава, Анчелоти повика халф, който е много близо до Манчестър Юнайтед

Защитник на Бразилия отпадна от състава, Анчелоти повика халф, който е много близо до Манчестър Юнайтед

  • 7 юни 2026 | 19:58
  • 7907
  • 2
Зверев триумфира с бленуваната и историческа титла от "Шлема"

Зверев триумфира с бленуваната и историческа титла от "Шлема"

  • 7 юни 2026 | 20:45
  • 24401
  • 14
Без компромис – Андреа Кими Антонели с пета поредна победа във Формула 1

Без компромис – Андреа Кими Антонели с пета поредна победа във Формула 1

  • 7 юни 2026 | 18:28
  • 22561
  • 19
Левски преговаря с национал на Алжир

Левски преговаря с национал на Алжир

  • 7 юни 2026 | 09:04
  • 28049
  • 50