Любо Пенев благодари на Стилиян Петров, футболните хора и хилядите запалянковци

Легендата на ЦСКА, Валенсия и България - Любослав Пенев, благодари на Стилиян Петров, футболните хора и хилядите запалянковци, които допринесоха за снощния празник на стадион "Лазур" в Бургас, където се изигра "Мачът на надеждата". Шоуто имаше за цел да събере средства, с които да се подпомогнат хора, борещи се с онкологични заболявания.

"Благодаря на Стилиян Петров и на Фондация „Стилиян Петров“ за организацията на този специален "Мач на надеждата". Благодаря на всички мои колеги, приятели и футболни хора, които се включиха и показаха, че когато каузата е важна, всички сме един отбор.

Благодаря и на хилядите привърженици за подкрепата, уважението и доброто, което дариха с присъствието си. Футболът винаги е бил повече от игра. Той обединява хората и дава надежда", написа Любо Пенев в социалните мрежи.



Именно Ел Голеадор е един от харата, борещи се с тежка болест, а след няколко дни ще бъде обявен и за новия треньор на Локомотив (София), което дава индикаци, че славният голмайстор се възстановява от заболяването.

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