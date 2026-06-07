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Ериксен колабира по време на контрола, но вече е добре

  • 7 юни 2026 | 21:38
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Ериксен колабира по време на контрола, но вече е добре

Голяма трагедия бе напът да се случи по време на приятелския мач между Дания и Украйна, след като футболистът на скандинавците Кристиан Ериксен припадна по време на срещата. Това се случи в средата на второто полувреме при резултат 2:1 за скандинавците, като то стана почти пет години след ужасяващия инцидент, довел до сърдечен арест за състезателя по Евро 2020.

Съвсем скоро обаче стана ясно, че въпреки плашещият инцидент националът се е стабилизирал бързо според съобщение на лекаря на отбора на Дания - Мортен Босен, публикувано в социалната мрежа Х.

"Кристиан се справя добре и сам напусна терена. Според мен пейсмейкърът работи, както трябва", пише в част от изявлението.

"Сега той трябва да бъде допълнително прегледан в болницата, за да се установи каква е причината за инцидента. В постоянен контакт сме с него и лекарите в болницата. Но Кристиан се справя добре и ме помоли да поздравя всички играчи и да им кажа, че е добре", се казва още в изявлението на Босен.

Случаят припомни с ужасяваща сила за инцидента с Ериксен от преди пет години по време на Евро 2020, когато същият играч отново колабира и от този момент играе с пейсмейкър. Тогава на 12 юни 2021 г. в срещата между Дания и Финландия на "Паркен" датският халф се срина, а по-късно стана ясно, че е получил сърдечен арест. Сега тепърва ще се изясни причината за състоянието му.

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