Марко Дуганджич отказал три оферти, за да дойде на "Герена"

Последното ново попълнение на Левски Марко Дуганджич е имал още три предложения освен тази от българския клуб. 31-годишният нападател е получил оферти от балкански клубове - румънския Ботошани, родния му Осиек и Сараево (Босна и Херцеговина).

Последният се намира на трето място в шампионата, но е на 17 точки от лидера Борац Баня Лука. В Румъния, където Марко изиграва най-силните си сезони до момента, Ботошани остана в плейофната група, която се бори за оцеляване в елита. Осиек, където играе националът Станислав Шопов, е предпоследен и се бори за своето оцеляване. В крайна сметка хърватският футболист е избрал офертата от Левски и във вторник подписа със столичани до края на сезона.

Дуганджич получи картотека и може да дебютира със синия екип още утре срещу Берое в Стара Загора.