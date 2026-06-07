Рибарски: Видях страхотно отношение, както в тренировъчния процес, така и в срещите

Старши треньорът на националния отбор на България до 19 години Атанас Рибарски разкри впечатленията си след победата на „лъвчетата“ с 3:0 срещу Албания. Родните национали спечелиха и двете си контроли срещу съперник и завършиха своя лагер.
Доволен съм, в края на сезона, момчетата вече може би мислят и за почивка. Въпреки това обаче аз видях едно страхотно отношение, както в тренировъчен процес така и в срещите. Което може само да ме радва и да повиши изисквания както на мен така и от щаба ми за предстоящите срещи. Ще ни очакват малко по-различни мачове ноември месец, въпреки това септември също имаме един лагер, на който ще играем с доста сериозни противници.
България U19 не остави шансове на Албания във втората контрола
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За съжаление някой момчета не успяха да присъстват, но това отвори вратата на други, които използваха шанса си по най-добрия начин. Сега всичко зависи от тях, каква подготовка ще направят, в какво състояние ще бъда и как ще изиграят първите мачове от предстоящия сезон и от там нататък се готвим за предстоящите евроквалификации, завърши Рибарски.