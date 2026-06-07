Рибарски: Видях страхотно отношение, както в тренировъчния процес, така и в срещите

Старши треньорът на националния отбор на България до 19 години Атанас Рибарски разкри впечатленията си след победата на „лъвчетата“ с 3:0 срещу Албания. Родните национали спечелиха и двете си контроли срещу съперник и завършиха своя лагер.

Доволен съм, в края на сезона, момчетата вече може би мислят и за почивка. Въпреки това обаче аз видях едно страхотно отношение, както в тренировъчен процес така и в срещите. Което може само да ме радва и да повиши изисквания както на мен така и от щаба ми за предстоящите срещи. Ще ни очакват малко по-различни мачове ноември месец, въпреки това септември също имаме един лагер, на който ще играем с доста сериозни противници.

България U19 не остави шансове на Албания във втората контрола

За съжаление някой момчета не успяха да присъстват, но това отвори вратата на други, които използваха шанса си по най-добрия начин. Сега всичко зависи от тях, каква подготовка ще направят, в какво състояние ще бъда и как ще изиграят първите мачове от предстоящия сезон и от там нататък се готвим за предстоящите евроквалификации, завърши Рибарски.

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