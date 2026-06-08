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VNL жени: България 0:1 Турция! Следете мача ТУК!

  • 8 юни 2026 | 00:20
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Волейболистките от националния отбор на България ще изиграят 4-ия си мач в тазгодишната Лига на нациите. Възпитаничките на селекционера Марчело Абонданца ще играят срещу световния вицешампион Турция в последната си среща от турнира в Група 2 от първата седмица на световната надпревара.

Двубоят ще започне точно в полунощ 00,00 часа българско време и ще бъде даван пряко по MAX One.

България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм
България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

Българските "лъвици" стартираха турнира със загуба от олимпийския и световен шампион Италия с 0:3 гейма. След това българските момичета постигнаха страхотна първа победа срещу Доминиканската република с 3:0, а после отстъпиха на домакините от Бразилия с 0:3.

Турция взе само гейм на Италия преди мача с България
Турция взе само гейм на Италия преди мача с България

От друга страна Турция започна с драматичен успех над доминиканките с 3:2, след което паднаха от Нидерландия с 0:3 и от "Скуадра адзура" с 1:3 гейма.

Началото на първия гейм на мача беше напълно равностойно до 4:4, след което Турция поведе с 6:4 след две отлични блокади на Япрак Еркек и Дениз Уянък, а след това с 8:4 след контра на Еркек и грешка на Александра Миланова. Това накара селекционерът на България Марчело Абонданца да вземе тайм-аут. Въпреки това, последва нова атака на Еркек и аут на Мирослава Паскова и 10:4. България успя да намали леко изоставането си до 7:11 след атака от краче на Дарина Нанева и успешна контра на Микаела Стоянова. Турция успя да си върне преднината и дори да я увеличи до 15:8 след атака и блокада на Дефне Башъолджу и грешка на Стоянова. Разликата продължи да расте до 18:9 след нова атака в аут на Стоянова и технично пускане на Башъолджу. Световните вицешампионки от Турция направиха аванса си 21:11 след ас на Салиха Шахин, след което спокойно спечелиха гейма с разгромното 25:12 след нова атака на Япрак Еркек.

И втората част стартира равностойно до 3:3, след което Турция отново дръпна с 6:3 след блокада на Дилай Йоздемир последвана от блок и контра през центъра на Дениз Уянък. Контра на Салиха Шахин и ас на Дефне Башъолджу - 8:3 и прекъсване за Марчело Абонданца.

БЪЛГАРИЯ - ТУРЦИЯ 0:1 (12:25, 3:8)

БЪЛГАРИЯ: Лора Славчева, Микаела Стоянова, Мирослава Паскова, Александра Миланова, Борислава Съйкова, Дарина Нанева - Жана Тодорова-либеро (Мила Пашкулева-либеро)

Старши треньор: МАРЧЕЛО АБОНДАНЦА

ТУРЦИЯ: Дилай Йоздемир, Дефне Башъолджу, Япрак Еркек, Салиха Шахин, Кармен Аксьой, Дениз Уянък - Ейлюл Ятджин-либеро

Старши треньор: ДАНИЕЛЕ САНТАРЕЛИ.

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