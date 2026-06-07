Финалът на "Ролан Гарос" при мъжете: дълго чакан триумф за Зверев или неочакван шампион

След като вчера младата руска звезда Мира Андреева спечели титлата при жените, днес ще разберем и кой ще стане шампион на „Ролан Гарос“ в мъжката схема. Във решаващия сблъсък на „Филип Шатрие“ един срещу друг ще се изправят световният номер 3 Александър Зверев и изненадващият финалист Флавио Коболи. Срещата ще започне малко след 16:00 часа.

Или антирекорд, или исторически триумф за Зверев

Германецът е явният фаворит в този мач не само предвид позицията си в световната ранглиста, но и заради представянето си на клей в Париж през последните години. За него това е пети полуфинал в турнира, като веднъж загуби с 2:3 сета във финален сблъсък – през 2024 година срещу Карлос Алкарас. Зверев има още два загубени финала в „Големия шлем“, така че днес ще се стреми да спечели първата си титла на най-високо ниво от четвъртия опит.

Коболи за първия си финал в Шлема: Почти се разплаках

Италианецът пък определено е изненадващ финалист предвид това, че досега беше минавал третия кръг на турнирите от „Големия шлем“ само веднъж – за 1/4-финал на „Уимбълдън“ през миналия сезон. Коболи обаче успя да се възползва от множеството благоприятни фактори в неговата половина от схемата: ранното отпадане на суперфаворита Яник Синер, сравнително леките опоненти и оттеглянето на сънародника му Матео Арналди още преди полуфинала помежду им. Така той ще има възможността да спечели първата си титла от „Големия шлем“.

За да стигне дотук, Зверев надделя над Бенжамен Бонзи, Томаш Махач, Кентен Алис, Йеспер де Йонг, Рафаел Ходар и Якуб Меншик, като загуби само два сета в шестте мача. Коболи също отстъпи само в два сета в турнира, но в пет мача заради несъстоялия се негов полуфинал. Той елиминира Андреа Пелегрино, Ибинг Ву, Лърнър Тиен, Закари Свайда, Феликс Оже-Алиасим и Арналди (без игра).

Любопитното е, че през април двамата финалисти си размениха по една двусетова победа на клей: първо Коболи спечели в Мюнхен, а след това Зверев си отмъсти в Мадрид. Миналата година германецът пък записа безпроблемна победа в три сета над италианеца именно на „Ролан Гарос“, а третият му успех в това съперничество също е от 2025-а, но на трева в Хале в два сета.

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