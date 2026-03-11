Популярни
  Докторите разясниха за контузията и операцията на Сангаре

Докторите разясниха за контузията и операцията на Сангаре

  • 11 март 2026 | 12:57
  • 4622
  • 3
Докторите разясниха за контузията и операцията на Сангаре
Нападателят на ПФК Левски София – Мустафа Сангаре, премина успешна операция на дясното коляно в Евровита.

Интервенцията беше извършена от медицинския екип на клиниката, ръководен от д-р Иван Василев и д-р Виктор Точков. Процедурата премина успешно, а възстановителният период на футболиста вече е започнал под наблюдението на специалистите.

Травмата на Сангаре се получи по време на мача от 23-ия кръг на Първа професионална футболна лига между ПФК Левски София и Локомотив София.

По време на двубоя нападателят получи контузия в дясното коляно, която наложи хирургична намеса.

Операцията премина без усложнения, а медицинският екип вече работи по индивидуален план за рехабилитация на футболиста. Целта е възстановяването да протече възможно най-бързо и безопасно, така че Сангаре да се върне отново в оптимална спортна форма.

