Асен Митков отново сяда на пейката

Треньорът на Левски Хулио Веласкес ще направи една рокада за предстоящото гостуване на Берое. Двубоят под Аязмото е в неделя от 17:00 часа. Испанският специалист ще постави Асен Митков на пейката, а на негово място сред титулярите ще се появи Хуан Переа.

Колумбиецът се завръща след наказание, което му попречи да вземе участие при победата над бившия му тим Локомотив Пловдив (1:0). Промяната ще доведе до още такива в състава на "сините", но само до разместване на позициите на играчите. 26-годишният южноамериканец ще поведе атаката в Стара Загора, а Мазир Сула ще заеме тази на Асен Митков. Французинът с алжирски корени стартира като крило срещу "черно-белите", но за мача с Берое ще се завърне в най-силната си роля - на типична десетка. Това означава, че по фланговете ще атакуват Евертон Бала и Армстронг Око-Флекс. Ирландецът спечели дузпата срещу "смърфовете", когато действаше като фалшива деветка, но се видя, че се чувства по-добре, когато е позициониран на фланга.

Малко пред защитата ще си партнират Акрам Бурас и Гашпер Търдин, като е малко вероятно словенецът да отстъпи мястото си на ветерана Георги Костадинов. В отбрана се очаква да стартират Алдаир отдясно, Кристиан Димитров и Стипе Вуликич в средата и Майкон отляво. Хърватинът направи силен дебют срещу Локомотив (Пловдив) и е малко вероятно да отсъпи мястото си на Кристиан Макун. Венецуелецът показа, че контузията, която го измъчваше от началото на годината, оказва влияние на формата му и той не бе на ниво при загубата от Лудогорец с 0:1 в шампионата.