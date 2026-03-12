Веласкес ще говори преди гостуването в Стара Загора

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди двубоя срещу Берое от 26-ия кръг на efbet Лига. Брифингът ще се проведе в 15:00 часа в петък, 13 март, в залата за пресконференции в Сектор В на стадион "Георги Аспарухов".

Тренировката в събота, 14 март, стартира в 11:00 часа и ще се проведе на "Герена". Заниманието ще бъде открито за представители на медиите в първите 15 минути. Мачът със заралии е в неделя, 15 март, от 17:00 часа на стадион "Берое".