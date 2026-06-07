Защитник на Бразилия отпадна от състава, Анчелоти повика халф, който е много близо до Манчестър Юнайтед

Десният защитник на бразилския национален отбор Уесли беше освободен от лагера на тима, след като получи контузия по време на приятелската среща с Египет. Бранителят е с мускулна травма в адуктора на левия крак. Уесли, който играе за италианския Рома, се контузи при победата с 2:1 над Египет в събота. Той почувства болка още в 15-ата минута на първото полувреме и беше принудително заменен от Данило от Фламенго. Последвалите медицински прегледи потвърдиха наличието на мускулна травма. След като напусна терена, 22-годишният Уесли не успя да сдържи сълзите си на резервната скамейка, притеснен, че ще пропусне първия си Мондиал. Той беше утешаван от своите съотборници и членове на треньорския щаб.

Титуляр при Анчелоти притесни Бразилия в контролата с Египет

Вместо да повика друг краен защитник на негово място, селекционерът Карло Анчелоти изненадващо се е спрял на халфа Едерсон. Играчът на Аталанта, за когото се твърди, че е пред трансфер в Манчестър Юнайтед, ще се присъедини към отбора в САЩ за подготовката за Световното първенство през 2026 г., което ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада. Интересно е, че Едерсон беше включен в първоначалния списък на италианския специалист през юни 2025 г., но тогава не записа участие. Другите опции за десен бек в разширения състав на Анчелоти бяха Пауло Енрике от Васко и Витиньо от Ботафого.

Официално съобщение от Бразилската футболна конфедерация

„Бразилската футболна конфедерация (CBF) информира, че състезателят Уесли премина нов медицински преглед в неделя и беше подложен на образно изследване. Ядрено-магнитният резонанс установи мускулна лезия в адуктора на левия крак. Бразилската федерация изразява съжаление за контузията. Уесли е обичан състезател в отбора и винаги ще бъде считан за част от този състав, който се стреми към шестата световна титла. С оглед на диагнозата, Федерацията обявява повиквателната на Едерсон, който ще се присъедини към делегацията още този понеделник в Съединените щати.“

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Снимки: Gettyimages