България е европейски шампион за железничари по футбол

България спечели титлата на 23-ото европейското железничарско първенство по футбол. Селекцията на треньорския тандем Иван Редовски – Георги Иванов-Геша триумфира с трофея в курортен комплекс Албена след разгром 8:0 над Словакия на финала. През първото полувреме два пъти се разписа Стефан Митев (футболист на Черноморец Балчик), по веднъж съотборниците от Балкан (Ботевград) – Цветослав Поповчев и Георги Тафраджиев. След почивката хеттрик реализира голмайстор номер едно на първенството Павел Петков (играчът на Балкан Ботевград заби общо седем гола в турнира). Иван Жечков (футболист на Черноморец Балчик) вкара веднъж.

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Заслужен успех за българския тим в първенството. Футболистите му доминираха – пет победи от пет двубоя и голова разлика 24:4.

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България е с успешни традиции в железничарското първенство. Нашите, водени от треньора Иван Редовски станаха европейски шампион през 2023 година. Редовски печели титлата и през 2003 г., когато участва като активен състезател. Той е бил и играещ треньор на българските „железничари“ на европейските финали в Сочи (Русия) през 2015 г. и Тулон (Франция) през 2019 г.

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През тази година, участието на престижния форум се организира от Български железничарски спортен съвет под ръководството на инж. Огнян Ръждавички, който е член на УС на USIC. През годините за националния отбор по футбол за железничари личат имената на Никола Котков, който е двукратен носител на купата на УСИК през 1961 г. и 1963 г., Начко Михайлов, Цветан Генков, Калоян Караджинов, Саша Антунович, Мартин Кушев и Иван Редовски.

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