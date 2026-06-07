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България е европейски шампион за железничари по футбол

  • 7 юни 2026 | 16:57
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България е европейски шампион за железничари по футбол

България спечели титлата на 23-ото европейското железничарско първенство по футбол. Селекцията на треньорския тандем Иван Редовски – Георги Иванов-Геша триумфира с трофея в курортен комплекс Албена след разгром 8:0 над Словакия на финала. През първото полувреме два пъти се разписа Стефан Митев (футболист на Черноморец Балчик), по веднъж съотборниците от Балкан (Ботевград) – Цветослав Поповчев и Георги Тафраджиев. След почивката хеттрик реализира голмайстор номер едно на първенството Павел Петков (играчът на Балкан Ботевград заби общо седем гола в турнира). Иван Жечков (футболист на Черноморец Балчик) вкара веднъж.

България обърна Германия, излиза за титлата срещу Словакия на ЕП за железничари
България обърна Германия, излиза за титлата срещу Словакия на ЕП за железничари

Заслужен успех за българския тим в първенството. Футболистите му доминираха – пет победи от пет двубоя и голова разлика 24:4.

България удари и Франция, ще играе полуфинал с Гермация на ЕП за железничари
България удари и Франция, ще играе полуфинал с Гермация на ЕП за железничари

България е с успешни традиции в железничарското първенство. Нашите, водени от треньора Иван Редовски станаха европейски шампион през 2023 година. Редовски печели титлата и през 2003 г., когато участва като активен състезател. Той е бил и играещ треньор на българските „железничари“ на европейските финали в Сочи (Русия) през 2015 г. и Тулон (Франция) през 2019 г.

България е на полуфинал след 5:1 над Австрия на ЕП за железничари
България е на полуфинал след 5:1 над Австрия на ЕП за железничари

През тази година, участието на престижния форум се организира от Български железничарски спортен съвет под ръководството на инж. Огнян Ръждавички, който е член на УС на USIC. През годините за националния отбор по футбол за железничари личат имената на Никола Котков, който е двукратен носител на купата на УСИК през 1961 г. и 1963 г., Начко Михайлов, Цветан Генков, Калоян Караджинов, Саша Антунович, Мартин Кушев и Иван Редовски.

България срази Чехия на старта на европейското за железничари
България срази Чехия на старта на европейското за железничари
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